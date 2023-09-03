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الأنظار إلى البرتغالي!

9/3/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه الأنظار حالياً، إلى المدرب البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الجديد لكرة القدم، بعد ظاهرة الاستغناءات الخمسة لمدربي <<الأبيض>>، خلال السنوات الأخيرة، والتي أنهينا فيها العقود بصورة غريبة لم تحدث في تاريخنا الكروي، نتيجة عدم الاستقرار، وكلها جاءت، بعد رحيل مدربنا الوطني مهدي علي، الذي يعد أفضل من تولى تدريب المنتخب في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بل ربما يكون الأفضل، منذ تأسيس المنتخب الأول، من حيث العروض والنتائج مع يقيني بفارق الفترة الزمنية والحقبات، التي مرت بها الكرة الإماراتية، فكل وقت وزمان، ومرحلة وبيئة تختلف عن سابقاتها، ولهذا فإن التقييم الحقيقي صعب، في أن يكشف لنا الأوضاع كاملة، وأرى أن النتائج هي الكفيلة بتحديد أفضل الفترات لعمل المدربين وأرشحه للعمل ضمن اللجنة الفنية باتحاد الكرة في المجلس الجديد بعد انتخابه رسمياً في الثامن من الشهر الجاري، فقد وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة زغرب الكرواتية لإقامة معسكر خارجي سيستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي ضمن أيام الفيفا في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

واختار المدرب 28 لاعباً للتواجد في هذا المعسكر برغم بعض الانتقادات التي وجهت له في الاختيار وسيخوض الأبيض خلال معسكر كرواتيا مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب كوستاريكا 21 الجاري، وكانت لفتة جيدة من مدرب المنتخب ومساعديه بزيارة ميدانية لعدد من الأندية التقوا خلالها بالمديرين الفنيين وناقشوا معهم بعض الأمور الفنية المتعلقة باللاعبين الدوليين وأهمية التنسيق المشترك فيما بينهم، واليوم المنتخب ينتظره موقف صعب، بسبب تراجعنا القاري والعدد الكبير من اللاعبين الأجانب في دورينا برغم من توفر كل المقومات، أتمنى أن ينجح المدرب بينتو في المهمة الصعبة التي تنتظره، فالأنظار تتجه إلى البرتغالي! والله من وراء القصد

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