الأنظار إلى البرتغالي!

واختار المدرب 28 لاعباً للتواجد في هذا المعسكر برغم بعض الانتقادات التي وجهت له في الاختيار وسيخوض الأبيض خلال معسكر كرواتيا مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب كوستاريكا 21 الجاري، وكانت لفتة جيدة من مدرب المنتخب ومساعديه بزيارة ميدانية لعدد من الأندية التقوا خلالها بالمديرين الفنيين وناقشوا معهم بعض الأمور الفنية المتعلقة باللاعبين الدوليين وأهمية التنسيق المشترك فيما بينهم، واليوم المنتخب ينتظره موقف صعب، بسبب تراجعنا القاري والعدد الكبير من اللاعبين الأجانب في دورينا برغم من توفر كل المقومات، أتمنى أن ينجح المدرب بينتو في المهمة الصعبة التي تنتظره، فالأنظار تتجه إلى البرتغالي! والله من وراء القصد