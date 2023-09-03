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قوة أمريكا تلقت ضربة كبرى

9/3/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

على مدى ما يزيد عن عقد، تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية تجمع دول <<بريكس>>، الذي تأسس على أيدي خمس دول، هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، واستمد اسمه من الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وترتب على هذا التجاهل نُدرة ظهور اسم <<بريكس>> على رادار واشنطن الإعلامي. وعندما كان يظهر، كان سياق ظهوره يأتي في خطاب يقلل من قيمة التجمع. وكان تصريح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أخيراً عن <<بريكس>>، بمثابة استمرارية لهذا الخطاب المتعالي، إذ أعرب سوليفان عن رأيه أن <<بريكس>> أقل من أن يُشكل خصماً جيوسياسياً لأمريكا.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، كان المحللون السياسيون الأوروبيون أكثر جدية وإدراكاً للأمور من نُظرائهم الأمريكيين في تعليقاتهم على <<بريكس>>، إذ رآه أغلبيتهم بمثابة إشارة لسعي الصين إلى الهيمنة على جنوب العالم. بل أن بعض هؤلاء المحللين ذهب بعيداً في إدراكه لخطورة <<بريكس>>، فطالب بحله.

تبدو هذه اللامبالاة الأمريكية في النظر إلى <<بريكس>>، والتي تنطوي على قدرٍ كبير من الرضا عن النفس، مجافية إلى حد بعيد لواقع الأمر، بعد قمة <<بريكس>> التي انعقدت في الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ، والتي شهدت توجيه الدعوة الرسمية إلى ست دول جديدة كي تنضم إلى التجمع، بغرض التوسع في عضويته. ربما يتعين استبدال هذه اللامبالاة، ببعض الدهشة، إن لم يكن القلق.

وعلى الرغم من أن <<بريكس>> لن يقود العالم مُطلقاً أو حتى سيحل محل النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن إغفال أهميته سيكون خطأ جسيماً. أي ناد من الدول لديه قائمة انتظار للعضوية تضم هذا العدد الكبير من الدول <<حوالي 20="" دولة="" حالياً="">>، فلا بد أن لديه أشياء هامة ليقولها، وأشياء أكثر أهمية ليفعلها. وعلاوة على ذلك، فإن توسع <<بريكس>> يعد إشارةً لا يجوز الخطأ في فهمها، مفادها أن ثمّة عدداً متزايداً من الدول غير الراضية عن النظام العالمي الراهن، والتي لديها طموح لتحسين مكانتها العالمية والاضطلاع بدور أكبر فيما يجري من أحداث على الساحة.

وفي المقابل، يعني كل ذلك لأمريكا، التي بدأت قبضتها المُهيمنة على هذه الساحة تُعاني وهنا متزايداً على نحو لافت، تحدياً كبيراً لدورها القيادي في العالم، إلا إنه لا يخلو في الوقت ذاته من فرصة سانحة أمامها لإعادة ترتيب أوراقها كي تُعزز قيادتها للعالم بعد تلافي الأخطاء التي أدت إلى الوهن.

وتتمثل الخطوة الأولى في إعادة صياغة توصيف المكانة الأمريكية في النظام العالمي الراهن من الهيمنة إلى القيادة. ويجدر الإشارة في هذا السياق إلى حقيقة مهمة مفادها أنه ليست كافة الدول الأعضاء في <<بريكس>>، سواء الخمسة المؤسسة للتجمع، أو الستة الجدُدُ الذين سينضمون إليه رسمياً مطلع العام الجاري، في حالة عداء لأمريكا، بل على العكس، فإن بعضهم يُعدون حلفاء استراتيجيون لها.

وربما تعتبر الهند، الصديق الأشد وثاقة لأمريكا ضمن التجمع. ولا ترغب أية دولة من هذه الدول في بديل لأمريكا، بقدر ما ترغب بتوصيف بديل لدورها. وبتعبير آخر، ترغب هذه الدولة بالعيش في عالم تقوده أمريكا، ولا تهيمن عليه.

لا تسعى دول <<بريكس>>، أو على الأقل غالبيتها، من وراء عضويتها في هذا التجمع، إلى مجابهة الغرب، وإنما تسعى إلى الدفاع عن مصالحها وتحسين أوضاعها على خارطة العالم. وإذا أدركت واشنطن ذلك، ونجحت في التعاطي مع هذا التوجه من جانب دول <<بريكس>>، وفي تغيير سياساتها بما يتواءم معه، ستستطيع تحويل <<بريكس>> من خطر إلى فرصة لتعزيز قيادتها للعالم، ولكن بصيغة جديدة أفضل لها، ولدول <<بريكس>>، وللعالم أجمع.

*مدير <<البرنامج العالمي="" للجنوب="">>، لدى <<معهد كوينسي="">> الأميركي للأبحاث السياسية، بالعاصمة واشنطن.

جريدة <<نيويورك تايمز="">> الأميركية.

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