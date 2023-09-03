قوة أمريكا تلقت ضربة كبرى

وفي المقابل، يعني كل ذلك لأمريكا، التي بدأت قبضتها المُهيمنة على هذه الساحة تُعاني وهنا متزايداً على نحو لافت، تحدياً كبيراً لدورها القيادي في العالم، إلا إنه لا يخلو في الوقت ذاته من فرصة سانحة أمامها لإعادة ترتيب أوراقها كي تُعزز قيادتها للعالم بعد تلافي الأخطاء التي أدت إلى الوهن.

وربما تعتبر الهند، الصديق الأشد وثاقة لأمريكا ضمن التجمع. ولا ترغب أية دولة من هذه الدول في بديل لأمريكا، بقدر ما ترغب بتوصيف بديل لدورها. وبتعبير آخر، ترغب هذه الدولة بالعيش في عالم تقوده أمريكا، ولا تهيمن عليه.