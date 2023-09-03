قصف روسي على مواقع أوكرانية قرب رومانيا

شنت روسيا هجوماً بطائرات مسيرة فجر أمس، استهدف مواقع صناعية على نهر الدانوب جنوب غرب أوكرانيا قرب الحدود مع رومانيا، وأعلن مسؤول أوكراني عن اختراق قواته لخط الدفاع الأول من خلال هجومها المضاد.

إسقاط مقاتلة

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيريستوف، ونوفوباخموتوفكا، وباراسكوفيفكا، ونوفوميخايلوفكا، وجولموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريموزنوي، وتشوباريفكا، ونوفوي، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيا، وفلاديميروفكا، وزولوتاريفكا، وبيلوجوروفكا، وشيبيلوفكا، ونيكولايفكا في لوغانسك.

وأعلنت الوزارة أنه في خيرسون أن خسائر خسائر كييف 60 جندياً أوكرانياً ودبابة وخمس مركبات، جراء الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية>>. وأضافت إنه تم صد 3 هجمات مضادة للواءين الميكانيكيين 32 و43 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك.

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