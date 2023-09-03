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قصف روسي على مواقع أوكرانية قرب رومانيا

9/3/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنت روسيا هجوماً بطائرات مسيرة فجر أمس، استهدف مواقع صناعية على نهر الدانوب جنوب غرب أوكرانيا قرب الحدود مع رومانيا، وأعلن مسؤول أوكراني عن اختراق قواته لخط الدفاع الأول من خلال هجومها المضاد.

وأعلنت كييف أن طائرات مسيرة روسية استهدفت مواقع <<صناعية مدنية="">> في منطقة الدانوب، بينما أكدت موسكو استهداف مرفأ في المنطقة. وقال مكتب النائب العام الأوكراني على تليغرام أن قوات روسية هاجمت منشآت صناعية مدنية في منطقة الدانوب. وأضاف <<أصيب شخصان="" نتيجة="" الهجوم="">>.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 22 من 25 مسيرة استخدمت خلال الهجوم. وقال إن الروس أطلقوا موجات من الهجمات بواسطة مسيرات من الجنوب والجنوب الشرقي، مؤكداً أن 25 مسيرة هجومية أطلقت <<ودمر سلاح="" الجو="" 22="" منها="">>.

من جهته، أعلن الجيش الروسي أنه قصف بمسيرات ميناء ريني الأوكراني المطل على الدانوب قرب الحدود مع رومانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية <<نفذ الجيش="" الروسي="" ضربة="" بمجموعة="" مسيرات="" استهدفت="" منشآت="" لتخزين="" الوقود="" تستخدم="" لإمداد="" معدات="" عسكرية="" تابعة="" للقوات="" المسلحة="" الأوكرانية="" في="" ميناء="" ريني="" في="" منطقة="" أوديسا="">>. وأكدت <<ضرب جميع="" الأهداف="" المحددة="">>.

إسقاط مقاتلة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز <<ميغ29>> بالقرب من بيكاروفكا في زابوريجيا، و34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة.

وقال البيان <<أسقطت أنظمة="" الدفاع="" الجوي="" الروسية="" 5="" صواريخ="" من="" طراز="" هيمارس،="" وقنبلة="" موجهة="" من="" طراز="" جدام="">>، بحسب وكالة أنباء <<سبوتنيك>>.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيريستوف، ونوفوباخموتوفكا، وباراسكوفيفكا، ونوفوميخايلوفكا، وجولموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريموزنوي، وتشوباريفكا، ونوفوي، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيا، وفلاديميروفكا، وزولوتاريفكا، وبيلوجوروفكا، وشيبيلوفكا، ونيكولايفكا في لوغانسك.

وأعلنت الوزارة أنه في خيرسون أن خسائر خسائر كييف 60 جندياً أوكرانياً ودبابة وخمس مركبات، جراء الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية>>. وأضافت إنه تم صد 3 هجمات مضادة للواءين الميكانيكيين 32 و43 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك.

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