هجمات إرهابية في مالي وبوركينافاسو

أحبطت قوات الأمن المالية، أمس، هجوماً إرهابياً في منطقة قريبة من باماكو، أصيب خلاله شرطي ومدنيان، وفق ما ذكر الجيش عبر فيسبوك، مضيفاً أن الهجوم استهدف موقع ديالاكوروبا في منطقة كوليكورو، على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق العاصمة باماكو.

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