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هجمات إرهابية في مالي وبوركينافاسو

9/3/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحبطت قوات الأمن المالية، أمس، هجوماً إرهابياً في منطقة قريبة من باماكو، أصيب خلاله شرطي ومدنيان، وفق ما ذكر الجيش عبر فيسبوك، مضيفاً أن الهجوم استهدف موقع ديالاكوروبا في منطقة كوليكورو، على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق العاصمة باماكو.

وأضاف أن شرطيين مناوبين في الموقع <<ردوا بقوة="" وكثافة،="" وتمكنوا="" من="" صد="" الإرهابيين="">>.

وبلغت حصيلة الهجوم ثلاثة جرحى، هم شرطي ومدنيان. وأشار الجيش إلى تحييد إرهابي، بعدما <<تخلى عنه="" المهاجمون="" أثناء="" فرارهم="">>.

وفي بوركينافاسو، قُتل شرطيّ وأربعة مدنيّين مُساعدين للجيش، جرّاء هجوم إرهابي شمال وسط البلاد، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامّة، مشيرةً من جهة ثانية إلى أنّ <<أكثر من="" 65="" إرهابياً="">> قُتِلوا خلال عمليّات عدّة بغربي البلاد أغسطس الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامّة في بيان، إنّه <<في أعقاب="" هجوم="" حصل="" الجمعة="" ضدّ="" موقع="" للمُتطوّعين="" للدفاع="" عن="" البلاد="" (مُساعدون="" مدنيّون="" للجيش)،="" في="" محيط="" سيلميوغو="" (وسط="" شمال)،="" انتشر="" عدد="" من="" وحدات="" الشرطة="" في="" إطار="" تعزيزات="">>.

وأضافت أنّ <<شرطياً وأربعة="" متطوّعين="" فقدوا="" للأسف="" حياتهم="" خلال="" المعارك="">>، لافتة إلى تحييد نحو 10 إرهابيّين>>.

إلى ذلك، قال الجيش في بيان آخر، إنّ <<عمليّات مختلفة="">> نُفّذت بين السابع من أغسطس الماضي والأول من سبتمبر الجاري غربي البلاد، أتاحت <<تحييد أكثر="" من="" 65="" إرهابياً="">>.

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