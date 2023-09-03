فلسطين.. السلام الاقتصادي بوابة المسار السياسي

ثمة حراك فلسطيني-أمريكي مشترك، يقوده خبراء اقتصاديون، يوحي بأن السلام الاقتصادي قد بدأ بالفعل، إذ تنشط اللقاءات، والمباحثات الثنائية بين رام الله، وواشنطن، بمشاركة شخصيات وازنة من الجانبين، ضمن مساعٍ ترمي صوب شراكة قوية بين السلطة الفلسطينية، والإدارة الأمريكية، تهيئ الأجواء لفتح مسار سياسي، وإن كان هذا عبر البوابة الاقتصادية.

في الأيام الأخيرة، زار فريق اقتصادي أمريكي مدينة رام الله، وأجرى لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، بينهم: وزير الاقتصاد، زهير العسيلي، وتناولت المباحثات، أهمية تعزيز الاستقرار، وأظهرت اهتمام الإدارة الأمريكية بدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة إطلاق أفق سياسي، مع الدفع بتدابير متساوية للأمن والازدهار، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون إغفال التزام الجانبين الفلسطيني والأمريكي بحل الدولتين، على حدود العام 1967، وفق الرؤية الدولية.

لم تكن هذه المرة الأولى، إذ سبقها عدة لقاءات ومباحثات ثنائية، وركزت في مجملها على أهمية تكثيف الجهود لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتهيئة البيئة الأمنية، بما يجلب الهدوء والاستقرار، ويمهد الطريق لفتح قنوات تفاوضية، ومسارات سياسية مع الجانب الإسرائيلي.

وفق مراقبين، فإن هذه اللقاءات، وإن غلفها الطابع الاقتصادي، لكنها لم تغفل الأوضاع الميدانية، التي تصاعدت أخيراً، وأوقعت نحو 200 فلسطيني، وما يزيد على 35 إسرائيلياً، ذلك لإدراك الجانبين الفلسطيني والأمريكي، أن تعزيز التعاون الاقتصادي، من شأنه أن يثمر مساعي مشتركة، في المسار السياسي.

ويقرأ المحلل السياسي، هاني المصري، في تشكيل لجنة فلسطينية-أمريكية، مهمتها تعزيز عمل الجانبين، والوقوف على البرامج والتدخلات المهتمة بإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، بداية مرحلة السلام الاقتصادي، بما يبقي على الحل السياسي حياً.

وحسب المصري، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية في فلسطين، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتزامن هذا مع الحديث عن استئناف المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين، ما هو إلا مقدمة لسلام اقتصادي، ينتظر أن يكون بديلاً للمسار الدبلوماسي في المرحلة الحالية، لاسيما أن مطبخ استئناف المفاوضات والتسوية السياسية يعمل على نار هادئة.

وفي الجانب الإسرائيلي، لا ينفك مسؤولون كبار، عن تقديم المقترحات والحلول السياسية، بقوالب اقتصادية، بهدف منح الفلسطينيين فرصاً اقتصادية أكثر، وسقف حريات أعلى (وفق تقديراتهم) ومرد ذلك، قناعتهم الراسخة، بأن الحلول السياسية، لن تجد لها طريقاً عند الفلسطينيين، ما لم تنجح الحوافز والامتيازات الاقتصادية في تهدئة خواطرهم.

وأخيراً، كثر الحديث أمريكياً، عن السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، وتبلورت أفكار عدة في هذا المضمار، قوامها دفع عجلة الحياة، وبالتوازي مع ذلك، استمرار المطالبة بإطلاق مسار سياسي، دون إغفال تجديد شرعية السلطة الفلسطينية التي تآكلت بفعل غياب الانتخابات العامة، منذ أكثر من 17 عاماً.

فيما قدم الفلسطينيون تنازلات كبرى بغية الحصول على مكاسب سياسية، لكن مع تعثر الحصول عليها، وصعوبة تحقيقها دون حل عادل وشامل لقضيتهم، يسعون لتمرير هذه المكاسب، وإن بثوب اقتصادي.

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