تجميد أمر إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك العراقية

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، تجميد تنفيذ أمر رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك، بناءً على الدعوى المقدمة إليها في هذا الشأن.

وشهدت كركوك، مساء أول من أمس، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.

وقُتل أربعة محتجين بالرصاص خلال الاشتباكات، التي اندلعت بعد توتر استمر لأيام.

وكان السوداني أمر، أول من أمس، بفرض حظر تجوال في المدينة لمنع تصاعد العنف. وفي وقت لاحق، جرى رفع الحظر وفتح الطريق مع أربيل.

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