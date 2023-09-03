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تجميد أمر إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك العراقية

9/3/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، تجميد تنفيذ أمر رئيس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك.

وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا أنه <<تقرر إيقاف="" تنفيذ="" أمر="" رئيس="" مجلس="" الوزراء،القائد="" العام="" للقوات="" المسلحة="" ،="" المتضمن="" إخلاء="" البناية="" المشغولة="" حالياً="" من="" قبل="" المقر="" المتقدم="" لقيادة="" العمليات="" المشتركة="" في="" محافظة="" كركوك="" والآثار="" التي="" ترتبت="" عليه="">>.

وأشار القرار إلى أن التجميد سوف يظل سارياً إلى حين <<حسم الدعوى="" آنفة="" الذكر="" المطالب="" بموجبها="" الحكم="" بإلغائه،="" بغية="" الحفاظ="" على="" الأمن="" في="" محافظة="" كركوك="" وتغليب="" المصلحة="" الوطنية="" والتعايش="" السلميين="" والمصلحة="" العامة،="" قراراً="" باتاً="" وملزماً="" لكافة="" السلطات="">>.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك، بناءً على الدعوى المقدمة إليها في هذا الشأن.

وشهدت كركوك، مساء أول من أمس، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.

وقُتل أربعة محتجين بالرصاص خلال الاشتباكات، التي اندلعت بعد توتر استمر لأيام.

وكان السوداني أمر، أول من أمس، بفرض حظر تجوال في المدينة لمنع تصاعد العنف. وفي وقت لاحق، جرى رفع الحظر وفتح الطريق مع أربيل.

في الأثناء، أكد السوداني أن العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني، التي أقرّها المجلس الوزاري للأمن الوطني العام الماضي. وقال خلال استقباله، أمس، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي <<الناتو>>، الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز، والوفد المرافق له، في بغداد، إن الحكومة شكلت <<لجنة عليا="" للأمن="" السيبراني="" من="" أجل="" تنسيق="" وتكثيف="" الجهود="" بين="" مختلف="" الجهات="" المعنية="">>، معبراً عن تقديره لعمل بعثة <<الناتو>> في العراق.

وبحسب بيان صحافي للحكومة العراقية، <<جرى، خلال="" اللقاء،="" استعراض="" سير="" مهمة="" البعثة،="" وواقع="" التعاون="" مع="" القوات="" المسلحة="" العراقية="" في="" مجالي="" التدريب="" وتقديم="" المشورة،="" ونمو="" القدرات="" الميدانية="" والفعالة="" للقوات="" المسلحة="" بمختلف="" صنوفها،="" فضلاً="" عن="" عملياتها="" المستمرة="" لملاحقة="" فلول="" الإرهاب="" وبقاياه="">>.

كما قدمت بعثة <<الناتو>> إلى رئيس الحكومة العراقية التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق.

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