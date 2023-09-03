برزت حالة التعافي السياسي والاجتماعي في ليبيا من خلال توحيد القطاع التعليمي الذي بانت ملامحه أمس، مع بدء الموسم الدراسي الجديد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام، كما نجحت في توحيد المناهج، وتطويرها، ما حد من الهدر المالي على مناهج مفرقة ومنقسمة، مؤكداً اعتماد منظومة موحدة للامتحانات، وخطة دراسية شاملة.

وأضاف الدبيبة، خلال كلمة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، إن المدارس تستقبل أكثر من 2.3 مليون طالب وطالبة، منوّهاً بانطلاق العام الدراسي أبكر عن موعده، بتجهيزات كاملة، في سابقة منذ 15 عاماً، وكشف عن المشروع الحكومي لإنشاء 1500 مدرسة في كافة ربوع ليبيا، مبيّناً أن عملية بناء المدارس، وفرت ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.

وانتظم 2.345.668 تلميذ وطالب في كامل التراب الليبي، أمس، مع بداية العام الدراسي 2023 - 2024، بواقع 1.982.422 تلميذاً وتلميذة في مرحلة التعليم الأساسي، و363.246 طالباً وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي.

وبحسب مراقبين، فتوحيد العملية الدراسية في ليبيا، يفسح المجال لتجاوز سلبيات الماضي، منها: مشكلات التمويل، والبرامج الدراسية، والامتحانات، والكتاب المدرسي.

ويعتبر المراقبون أن توحيد القطاع التعليمي خطوة مهمة في تكريس وحدة ليبيا، والمجتمع، تمهد الطريق نحو توحيد بقية القطاعات المنقسمة، لاسيما العسكرية، والأمنية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، فتح 6608 مؤسسات تعليمية، بواقع 4271 تعليماً عاماً، و2060 تعليماً خاصاً، و52 تعليم كبار، و225 تعليم منازل.

وقال وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، إنه تم توفير الكتاب المدرسي لجميع الطلبة في البلاد، عبر 137 مراقبة تعليمية، موزعة على 6 مناطق جغرافية، داعياً إدارات المؤسسات التّعليمية الليبية إلى الانضباط، والالتزام بالخطة الدراسية 2023.

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