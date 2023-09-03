جبهة أوكرانيا.. تطورات ميدانية وتحول «تكتيكي» روسي

تقدم مضاد

وفي المقابل، ثمة أنباء عن مواصلة روسيا تقدمها على محاور في مقاطعة خاركيف الاستراتيجية، بحسب القليوبي الذي يشدد على أن <<نتائج الهجوم="" الأوكراني="" المضاد="" متواضعة="" جداً،="" باعتراف="" الخبراء="" العسكريين="" والمسؤولين="">

ولم تستطع القوات الأوكرانية على مدى الشهور الأخيرة-منذ بدء الهجوم المضاد- السيطرة على مناطق رئيسة، حيث تصطدم بالألغام والخنادق على خطوط الدفاع الروسية.

مناطق رمادية

ويعتقد الأفندي بأن أنباء تقدم القوات الأوكرانية تأتي من باب الدعاية الإعلامية لرفع معنويات الشعب الأوكراني، لا سيما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه وعدا بالوصول إلى بحر آزوف والسيطرة على القرم.. موضحاً أن موسكو أخذت خط الدفاع لعدة أسباب، أهمها نظرتها للعمليات الجارية الحالية بكونها حرب استنزاف، وهي -بالنسبة لموسكو- استنزاف للقدرات البشرية للجيش الأوكراني بشكل أساسي، ضمن أحد أهداف العملية العسكرية.

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