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جبهة أوكرانيا.. تطورات ميدانية وتحول «تكتيكي» روسي

9/3/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الحرب في أوكرانيا، خلال الساعات الأخيرة، تطورات ميدانية على خط الجبهة بالقرب من زابوريجيا، مع إعلان القوات الأوكرانية تمكنها من اختراق خط الدفاع الأول الروسي، في وقت يشهد تحولاً - وصفه محللون بـ <<التكتيكي>>- من جانب روسيا.

يقول الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، رامي القليوبي، لـ<<البيان>>، إنه وفق المعلومات المتوافرة، فإنه خلال الأيام الماضية، وردت تقارير بشأن اختراق القوات الأوكرانية الخط الدفاعي الروسي، وهو ما لا تعترف به موسكو، مشدداً على أنه <<حتى إذا="" كان="" هذا="" صحيحاً،="" فهو="" اختراق="" تكتيكي،="" كما="" أنه="" لا="" يتيح="" لأوكرانيا="" حسم="" المعركة="" لصالحها="" في="" جنوب="" شرقي="" البلاد="">>.

تقدم مضاد

وفي المقابل، ثمة أنباء عن مواصلة روسيا تقدمها على محاور في مقاطعة خاركيف الاستراتيجية، بحسب القليوبي الذي يشدد على أن <<نتائج الهجوم="" الأوكراني="" المضاد="" متواضعة="" جداً،="" باعتراف="" الخبراء="" العسكريين="" والمسؤولين="">

ولم تستطع القوات الأوكرانية على مدى الشهور الأخيرة-منذ بدء الهجوم المضاد- السيطرة على مناطق رئيسة، حيث تصطدم بالألغام والخنادق على خطوط الدفاع الروسية.

مناطق رمادية

ومن موسكو، يقول المحلل وخبير العلاقات الدولية، د. محمود الأفندي، لـ <<البيان>>، إن القوات الأوكرانية لم تستطع اختراق خط الدفاع الأول، موضحاً أن قوات كييف استطاعت بثمن غالٍ الوصول إلى خط الدفاع الأول -وليس تجاوزه- وذلك في مناطق رمادية.

ويضيف: <<في ما="" يتعلق="" بمدينة="" رابوتنا،="" التي="" يقول="" الأوكرانيون="" إنهم="" استولوا="" عليها،="" فإن="" الروس="" لا="" يزالوا="" موجودين="" في="" جنوبي="" المدينة..="" وبعد="" هذه="" المدينة="" هناك="" مدينة="" توكماك="" في="" زابوريجيا،="" وهي="" خط="" الدفاع="" الثاني="" في="" منطقة="" يسمونها="" (أسنان="" التنين)،="" فإذا="" ما="" استطاع="" الأوكرانيون="" بخسائر="" كبيرة="" السيطرة="" على="" رابوتنا="" في="" المنطقة="" الرمادية،="" فإنهم="" سيواجهون="" حقول="" الألغام="" والخنادق="" الحقيقية="">>.

ويعتقد الأفندي بأن أنباء تقدم القوات الأوكرانية تأتي من باب الدعاية الإعلامية لرفع معنويات الشعب الأوكراني، لا سيما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه وعدا بالوصول إلى بحر آزوف والسيطرة على القرم.. موضحاً أن موسكو أخذت خط الدفاع لعدة أسباب، أهمها نظرتها للعمليات الجارية الحالية بكونها حرب استنزاف، وهي -بالنسبة لموسكو- استنزاف للقدرات البشرية للجيش الأوكراني بشكل أساسي، ضمن أحد أهداف العملية العسكرية.

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