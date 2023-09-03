بريطانيا نحو خفض التضخم القياسي 50 %
التاريخ
9/3/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أن حكومة بلاده لا تزال تسير على المسار الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم القياسي إلى النصف هذا العام.
وقال في برنامج <<صنداي مع="" لورا="" كوينسبيرج="">>، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الحكومة <<تتخذ القرارات="" الصحيحة="" على="" المدى="" الطويل="" للاقتصاد="" البريطاني="">>، حسب وكالة <<بلومبرغ>> للأنباء أمس.
وأضاف <<هذا ما="" نفعله،="" ويمكننا="" أن="" نرى="" أن="" الخطة="" تعمل="">>.
جاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان اليوم، قائلاً إن الحكومة ستحقق هدفها لدفع معدل التضخم إلى نحو 5 %، بحلول نهاية العام.
وقال هانت لـ <<بي.بي.سي>>، إن معدل التضخم حالياً 6.8 %، وربما يكون هناك <<تراجع>> آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف في نهاية العام.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN03092023000110011019ID1107001476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.