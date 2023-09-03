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بريطانيا نحو خفض التضخم القياسي 50 %

9/3/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أن حكومة بلاده لا تزال تسير على المسار الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم القياسي إلى النصف هذا العام.

وقال في برنامج <<صنداي مع="" لورا="" كوينسبيرج="">>، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الحكومة <<تتخذ القرارات="" الصحيحة="" على="" المدى="" الطويل="" للاقتصاد="" البريطاني="">>، حسب وكالة <<بلومبرغ>> للأنباء أمس.

وأضاف <<هذا ما="" نفعله،="" ويمكننا="" أن="" نرى="" أن="" الخطة="" تعمل="">>.

جاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان اليوم، قائلاً إن الحكومة ستحقق هدفها لدفع معدل التضخم إلى نحو 5 %، بحلول نهاية العام.

وقال هانت لـ <<بي.بي.سي>>، إن معدل التضخم حالياً 6.8 %، وربما يكون هناك <<تراجع>> آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف في نهاية العام.

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