70 ألف دعوى لتأخر رحلات الطيران بألمانيا

70 ألف دعوى لتأخر رحلات الطيران بألمانيا
التاريخ
9/3/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
سجل عدد دعاوى التعويض المرفوعة في ألمانيا بسبب رحلات الطيران المتأخرة أو الملغاة ارتفاعاً قوياً.
ووفقاً لتقرير لصحيفة <<دويتشه ريشتر="" تسايتونج="">> (صحيفة القضاة الألمانية) الصادرة أمس، فإن المحاكم الابتدائية المختصة بدعاوى المستهلكين ضد شركات الطيران تلقت بالفعل 70 ألف دعوى جديدة خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، أي ما يعادل إجمالي عدد الدعاوى المماثلة التي تم تقديمها على مدار 2022.
وأضافت الصحيفة إنه إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي، فإن من المتوقع أن يصل عدد الدعاوى الجديدة التي يتعين على المحاكم الفصل فيها في العام الحالي إلى قرابة 120 ألف دعوى، وهو ما يتجاوز العدد القياسي الذي تم تسجيله من هذه الدعاوى في عام 2019.
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