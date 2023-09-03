70 ألف دعوى لتأخر رحلات الطيران بألمانيا

سجل عدد دعاوى التعويض المرفوعة في ألمانيا بسبب رحلات الطيران المتأخرة أو الملغاة ارتفاعاً قوياً.

وأضافت الصحيفة إنه إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي، فإن من المتوقع أن يصل عدد الدعاوى الجديدة التي يتعين على المحاكم الفصل فيها في العام الحالي إلى قرابة 120 ألف دعوى، وهو ما يتجاوز العدد القياسي الذي تم تسجيله من هذه الدعاوى في عام 2019.

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