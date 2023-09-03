وتشهد الفعالية في نسختها الأولى مشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بهدف استكشاف الإمكانات الثورية التي تتميز بها التقنيات المتطورة إضافة إلى مناقشة أجندة متنوعة تغطي موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والتقنيات المتقدمة والاستدامة والتصنيع الذكي والطائرات من دون طيار والتكنولوجيا الزراعية.

وستدشن معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الحدث بإلقاء الكلمة الرئيسة خلال الحدث، وسيقوم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بإلقاء الكلمة الافتتاحية، إضافة إلى ذلك سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين.

منصة متقدمة

وسيسهم الحدث من خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتميز لها التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات القابلة للارتداء في تدشين فصل جديد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للارتقاء بمستويات الكفاءة والإنتاجية والتعاون في بيئات العمل.

وستسهم الرؤى والخبرات التي سيقدمها المشاركون في الحدث، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع قادة القطاع، في تعزيز القدرات التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم ممارسات الاستدامة بما يساهم في خلق قطاع صناعي مرن يواكب متطلبات المستقبل إلى جانب تمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء من الازدهار ضمن بيئات متقدمة رقمياً>>.

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