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«إينفجن» تستكشف الإمكانات الثورية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات

9/3/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت <<دو>>، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن الأجندة الخاصة بفعاليتها المرتقبة الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات <<إينفجن>>، التي تنظمها بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة غداً تحت شعار <<تمكين صناع="" المستقبل="" من="" أجل="" عالم="" مستدام="">>.

وتشهد الفعالية في نسختها الأولى مشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بهدف استكشاف الإمكانات الثورية التي تتميز بها التقنيات المتطورة إضافة إلى مناقشة أجندة متنوعة تغطي موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والتقنيات المتقدمة والاستدامة والتصنيع الذكي والطائرات من دون طيار والتكنولوجيا الزراعية.

وستدشن معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الحدث بإلقاء الكلمة الرئيسة خلال الحدث، وسيقوم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بإلقاء الكلمة الافتتاحية، إضافة إلى ذلك سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين.

وتماشياً مع أهداف رؤية <<نحن الإمارات="" 2031="">> والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، ستركز فعالية <<إنفيجن>> على مناقشة التقنيات التجريبية الغامرة التي تمهد الطريق لاعتماد أدوات متقدمة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية ودفع عجلة الابتكار عبر مختلف القطاعات.

منصة متقدمة

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في <<دو>>: <<نهدف من="" خلال="" فعالية=""><إينفجن>> إلى توفير منصة متقدمة تحفز على التحول وإحداث التغيير المطلوب لإعادة رسم معالم مستقبل قطاعات الأعمال في دولة الإمارات.

وسيسهم الحدث من خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتميز لها التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات القابلة للارتداء في تدشين فصل جديد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للارتقاء بمستويات الكفاءة والإنتاجية والتعاون في بيئات العمل.

وستسهم الرؤى والخبرات التي سيقدمها المشاركون في الحدث، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع قادة القطاع، في تعزيز القدرات التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم ممارسات الاستدامة بما يساهم في خلق قطاع صناعي مرن يواكب متطلبات المستقبل إلى جانب تمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء من الازدهار ضمن بيئات متقدمة رقمياً>>.

وسيشارك مارتن إبرهارد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة <<تسلا موتورز="">>، أفكاره حول سبل دفع الابتكار وإحداث التغيير المطلوب في صناعة السيارات. ويشارك نخبة من قادة وممثلي الشركات الرائدة على مستوى القطاع مثل هواوي و<<دل تيكنولوجيز="">>.

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