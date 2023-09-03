«إكسبو الشارقة» يستعرض ريادة قطاع المعارض في الدولة

شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض (أوفي) في أعمال الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط الذي استضافته سلطنة عمان يومي 30 و31 أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المعارض والمؤتمرات واستشراف مستقبله من خلال متابعة مختلف الفرص والمستجدات التي تمكنه من تعزيز دوره في النمو الاقتصادي.

وقدم سيف المدفع ورقة عمل استعرض من خلالها أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي ودوره المحوري في تعزيز الاقتصادات وزيادة النشاط التجاري إلى جانب كونه نافذة مهمة لعرض الابتكارات وأحدث المنتجات ونظم الجودة على مستوى المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأفراد والشركات والدول.

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