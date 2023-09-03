«أتالايار»: دبي الملاذ الآمن لشركات ومستثمري العالم

حالة مزدهرة

ونشرت المجلة تقريراً عن الحالة المزدهرة التي يعيشها اقتصاد دبي حالياً، على النقيض من الاقتصاد العالمي الذي يواجه أزمة خانقة، الأمر الذي جعل عدداً متزايداً من الشركات والكيانات المالية العالمية تهجر مقارها الرئيسية، وتنتقل إلى دبي للاستفادة من انتعاش اقتصادها.

استقطاب الشركات

وذكر التقرير أن دبي تواصل استقطاب الشركات التجارية الغربية وكبار المستثمرين الأجانب.

وأوضح أنه في هذا السياق، نجحت دبي خلال الفترة الأخيرة في اجتذاب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية هائلة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على قطاعين من أهم قطاعات اقتصادها، وهما العقارات والسياحة.

وأشار التقرير إلى أن دبي معروفة على مستوى العالم بكونها الملاذ الآمن للشركات والمستثمرين العالميين.

اقتصاد حر

وأوضحت المجلة الإسبانية أن ثمّة عوامل اقتصادية موضوعية منحت دبي لقب الملاذ الاقتصادي العالمي الآمن، وفي مقدمتها النموذج الاقتصادي الحر الذي تتبناه دبي، والقائم بالأساس على الانفتاح على تجارة العالم.

وساق التقرير أسباباً كتيسير إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية في دبي، وسهولة وصول الشركات القائمة بدبي إلى الأسواق العالمية، وغيرها.

شركات ناشئة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز