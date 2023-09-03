«ترافيل أوف باث»: دبي ضمن أفضل الوجهات السياحية عالمياً

ورصد الموقع المتخصص في السياحة والسفر، العديد من المقومات والمزايا التي تمنح الإمارة الريادة والتفرد بين أهم وأبرز وجهات السفر عالمياً. وبحسب تقرير الموقع الأمريكي، أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة عالمياً، بعد أن باتت أوروبا مكتظة بالسكان، وأضحى الجنوب العالمي يواجه مشكلات أمنية؛ حيث تجاوزت المستويات التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد 19، وسجلت أرقام وصول تاريخية، متسائلاً لماذا تحظى المدينة الشرق أوسطية بكل هذا الإقبال.

رمز الحداثة

وتتمتع دبي بعدد كبير من المميزات التي تصبغ عليها كل هذه الجاذبية، إذ أصبحت رمزاً للحداثة في العالم، سواء أكان الأمر يتعلق بناطحات السحاب الشاهقة التي ترتفع إلى السماء، أم التي توفر مناظر بانورامية خلابة للإمارة، أم المنتجعات الفاخرة الضخمة على شكل القمر، حيث تتبنى دبي مفهوم التجديد عاماً بعد عام، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أسرع المدن تطوراً.

وجهة الطعام

كما تعد دبي وجهة الطعام في غرب آسيا، مع وجود ما يصل إلى 11 مطعماً معتمداً من ميشلان، والعديد من المطاعم المتخصصة في المأكولات الشرق أوسطية والعالمية، فضلاً عن وجود أكثر من 13000 مطعم ومقهى منتشرة في جميع أنحاء الإمارة، والتي تمثل مأكولات من أكثر من 200 منطقة حول العالم.

قيمة خاصة

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