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«ترافيل أوف باث»: دبي ضمن أفضل الوجهات السياحية عالمياً

9/3/2023 7:11:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد <<ترافيل أوف="" باث="">>، أن دبي رسخت مكانها واحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم بدعم تنوع منشآتها السياحية ومرافقها المميزة والتراث الغني.

ورصد الموقع المتخصص في السياحة والسفر، العديد من المقومات والمزايا التي تمنح الإمارة الريادة والتفرد بين أهم وأبرز وجهات السفر عالمياً. وبحسب تقرير الموقع الأمريكي، أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة عالمياً، بعد أن باتت أوروبا مكتظة بالسكان، وأضحى الجنوب العالمي يواجه مشكلات أمنية؛ حيث تجاوزت المستويات التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد 19، وسجلت أرقام وصول تاريخية، متسائلاً لماذا تحظى المدينة الشرق أوسطية بكل هذا الإقبال.

ويشير تقرير <<ترافيل أوف="" باث="">> إلى العوامل التي جعلت دبي تحظى بهذه المكانة العالمية، إذ استقبلت الإمارة بالفعل 8.55 ملايين ضيف بين يناير ويونيو الماضيين، أي أكثر بـ 190 ألفاً من العام المرجعي قبل الوباء لعام 2019، ويبدو أنها ستنمو أكثر.

وفقاً لتقارير حكومة دبي، فإن هذا يضع الإمارة كواحدة من أفضل 3 مدن في العالم، و<<وجهة الاختيار="" الأولى="">> للمسافرين العالميين، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 78% خلال الموسم الأخير، مصنفة بين الأعلى على مستوى العالم.

رمز الحداثة

وتتمتع دبي بعدد كبير من المميزات التي تصبغ عليها كل هذه الجاذبية، إذ أصبحت رمزاً للحداثة في العالم، سواء أكان الأمر يتعلق بناطحات السحاب الشاهقة التي ترتفع إلى السماء، أم التي توفر مناظر بانورامية خلابة للإمارة، أم المنتجعات الفاخرة الضخمة على شكل القمر، حيث تتبنى دبي مفهوم التجديد عاماً بعد عام، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أسرع المدن تطوراً.

ومن بين مزايا دبي تمتعها بالسياحة الراقية التي يمكن الوصول إليها في المدينة، حيث تضم 198 فندقاً من فئة 5 نجوم مدرجة على موقع <<بوكينج>>، بعضها منخفض القيمة، يصل إلى 92 دولاراً في الليلة.

وجهة الطعام

كما تعد دبي وجهة الطعام في غرب آسيا، مع وجود ما يصل إلى 11 مطعماً معتمداً من ميشلان، والعديد من المطاعم المتخصصة في المأكولات الشرق أوسطية والعالمية، فضلاً عن وجود أكثر من 13000 مطعم ومقهى منتشرة في جميع أنحاء الإمارة، والتي تمثل مأكولات من أكثر من 200 منطقة حول العالم.

قيمة خاصة

ووفقاً للتقرير؛ يعتبر الغربيون عملاء ذوي قيمة خاصة، حيث تبرز أوروبا الغربية باعتبارها <<مساهماً كبيراً="">> في وصول السياحة، وهو ما يمثل 20 % من الزيارات الدولية. وتشكل دول الخليج والشرق الأوسط مجتمعة 28 %، في حين تساهم الأمريكتان بنحو 7 % أخرى.

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