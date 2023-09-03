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اقتصاد الفضاء.. فرص مليارية وآفاق واعدة للاستثمارات الحكومية والخاصة

9/3/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحمل قطاع الفضاء إمكانات هائلة تشمل أبعاداً اقتصادية كبيرة، فبعد بروز ما يسمى بمصطلح <<اقتصاد الفضاء="">> منذ عدة عقود، كان نموه خلال الأعوام الماضية أكبر من أي وقت مضى، ليتخطى خلال عام 2022 حاجز نصف تريليون دولار، وليقترب من أن يصبح اقتصاداً تريليونياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق دراسات عالمية من قبل مؤسسات متخصصة.

وحسب تقرير صادر عن <<سبيس فاونديشن="">>، وهي مؤسسة غير ربحية معنية بمجال الفضاء، نما اقتصاد الفضاء عالمياً 8% ليصل إلى 546 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 41% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت المؤسسة الاقتراب من 800 مليار دولار في غضون خمس سنوات في ظل توقعات أخرى بأن يتخطى اقتصاد الفضاء حاجز التريليون دولار عام 2030، حسب عدة دراسات ووفق ما ذكرته العديد من المؤسسات الدولية الكبرى، منها <<بي دبليو="" سي="">>، وبنك أوف أمريكا، وماكينزي.

سباق

وفي ستينيات القرن الماضي، كان السباق والعمل في الفضاء محصوراً بين أكبر قوتين في العالم <<الولايات المتحدة،="" والاتحاد="" السوفييتي="" السابق="">>، غير أنه مع حلول 2022 هناك أكثر من 90 بلداً تعمل في هذا المجال.

ويرتبط دخول عشرات الدول إلى السباق الفضائي بتزايد الوعي بأهمية الفضاء وتقدم التقنيات الفضائية؛ ما جعل الأمر أكثر سهولة وأقل تكلفة، إضافة إلى الرغبة في تحقيق السبق العلمي.

ويعد الفضاء مجالاً حيوياً للبشرية، فهو غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، وبالتالي يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات جديدة، مثل الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة المناخ، إضافة إلى تعزيز الابتكار العلمي.

ومع توسع سوق الفضاء العالمي، توقعت العديد من التقارير أن تكون العوائد المالية من الاستثمار في الفضاء هائلة، سواء كان ذلك من خلال تطوير التكنولوجيا، أو خدمات الإطلاق، أو التعدين الفضائي، أو حتى السياحة الفضائية، فإن الفرص المالية تبدو لامحدودة.

وترتبط التوقعات الخاصة بارتفاع العوائد المالية من قطاع الفضاء بالعديد من العوامل، على رأسها زيادة الطلب على خدمات الفضاء، بما في ذلك الاتصالات ومراقبة الأرض والنقل وعلوم الفضاء، وانخفاض تكاليف الوصول إلى الفضاء، والتطورات التكنولوجية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الفضاء وخفض تكاليفه.

اهتمام

ويتزايد الاهتمام الاستثماري من قبل القطاع الخاص والحكومات على حد سواء باقتصاد الفضاء، وبات المستثمرون يخصصون أموالاً أكثر من أي وقت مضى في تكنولوجيا الفضاء.

ووفق تقرير صادر عن شركة تحليلات الفضاء <<برايس تك="">> فقد جمعت الشركات الناشئة في مجال الفضاء أكثر من 15 مليار دولار من إجمالي التمويل خلال عام 2021، محطمة الرقم القياسي البالغ 7.7 مليارات دولار المسجل في عام 2020.

وسيكون العالم خلال الفترة المقبلة على موعد مع مزيد من الزخم في مجال الاستثمارات الخاصة بقطاع الفضاء، مع النمو المتسارع لأنشطة إطلاق الأقمار الاصطناعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تراكم الخبرة في هذا المجال.

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