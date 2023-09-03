قالت خفية سالم النيادي، والدة رائد الفضاء سلطان النيادي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها تلفزيون دبي، إن ابنها رفع راية الإمارات عالياً، ورفع رأس أسرته، وذلك بفضل ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي مهدت الطريق للفضاء لأبنائها، وقدمت لهم التشجيع والفرص الحقيقية.

وأشارت إلى أن ابنها سلطان كان مجتهداً منذ طفولته، وعمل بجهد وأكمل دراسته العلمية، وأنه يتمتع بأخلاق دمثة، راجية من المولى عز وجل، عودته إلى أرض الوطن بصحة وسلامة.

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