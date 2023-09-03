والدة النيادي: شكراً للقيادة التي مهدت لأبنائها الطريق للفضاء
التاريخ
9/3/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت خفية سالم النيادي، والدة رائد الفضاء سلطان النيادي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها تلفزيون دبي، إن ابنها رفع راية الإمارات عالياً، ورفع رأس أسرته، وذلك بفضل ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي مهدت الطريق للفضاء لأبنائها، وقدمت لهم التشجيع والفرص الحقيقية.
وأشارت إلى أن ابنها سلطان كان مجتهداً منذ طفولته، وعمل بجهد وأكمل دراسته العلمية، وأنه يتمتع بأخلاق دمثة، راجية من المولى عز وجل، عودته إلى أرض الوطن بصحة وسلامة.
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