الإعلان عن نتائج تجارب وأبحاث النيادي مطلع 2024

أعلن سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن نتائج التجارب التي شارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي، سيعلن عنها ابتداء من العام المقبل، لافتاً إلى مركز محمد بن راشد للفضاء حدد جدولاً يستكمل فيه النيادي مهمته، وهي تعريف المجتمع بالأبحاث والتجارب وتفاصيل الحياة على محطة الفضاء الدولية.

وأوضح أن رائد الفضاء الإماراتي سيخضع للملاحظة الطبية بعد عودته إلى الأرض لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، للتأكد من سلامته واستعادة حركته الطبيعة، وإجراء الفحوصات والتجارب، ومقارنتها بين حالته قبل بدء المهمة الفضائية وبعدها، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيضم حنان السويدي وعدداً من الأشخاص من مركز محمد بن راشد للفضاء، الذين سينتقلون إلى موقع التقاط الكبسولة التي تقل رواد الفضاء على شاطئ فلوريدا، تمهيداً لنقلهم إلى مستشفى خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

نقطة الهبوط

من جانبه، قال عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد 2، إنه بعد انفصال مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، سيتم استخدام أنظمة الدفع 4 مرات للابتعاد عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك سيتم استخدام المحرك الرئيس للوصول إلى مدار منخفض ومناسب لموقع الهبوط على سواحل فلوريدا، مشيراً إلى أن العملية منذ لحظة انفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، وحتى الهبوط لسواحل فلوريدا، تستغرق قرابة 17 ساعة و17 دقيقة، وقبل الوصول بـ 45 دقيقة لسطح البحر، يتم استخدام أنظمة الدفع لدخول من المدار إلى الغلاف الجوي، وسيتم استخدام المظلات الأولية والرئيسة لمدة 4 دقائق قبل النزول على سطح البحر، وسيكون الهبوط في تمام الساعة الثامنة وسبع عشرة دقيقة من صباح اليوم.

وأشار إلى أن المركبة دراجون لم تواجه أي صعوبات خلال مرحلة الانفصال عن محطة الفضاء الدولية، وجرى الأمر وفق ما هو مخطط له دون تأخير، والمعلومات المتتالية من المركبة التي تقل رواد الفضاء، تؤكد على عمل الأنظمة والتقنيات بسلاسة، لافتاً إلى أنه تم تحديد 6 مواقع لالتقاط الكبسولة التي تحمل رواد الفضاء، ولكن هناك موقعين مرجحين على شواطئ ساحل فلوريدا، وستوجد سفينة الالتقاط التي تقل فريقاً من ضمنهم 3 أشخاص من مركز محمد بن راشد للفضاء في موقع الهبوط، الذي سيتم تحديده وفقاً للتحكم بالكبسولة وحالة الطقس.

تحضيرات طبية

من جانبها، قالت حنان السويدي طبيبة رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن هناك تحضيرات طبية شاملة لاستقبال سلطان النيادي للاطمئنان على صحته، وسيرافقه فريق طبي حتى استعادت حركته الطبيعية التي تستغرق في بعض الأحيان مدة أسبوع، وذلك بحكم الحالة الصحية للنيادي، الذي كان يتمتع بصحة جيدة، وكان ملتزماً بالتمارين والتوصيات الطبية طيلة الأشهر التي قضاها في محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت أن العضلات والعظام هي أكثر تأثراً بانعدام الجاذبية، ولكن التمارين التي يمارسها رواد الفضاء تساعدهم في الحفاظ على سلامة أعضائهم ولياقتهم، وأغلب رواد الفضاء يستعيدون الجزء الأكبر من حركتهم في الساعات الأولى من وصولهم لسطح الأرض، فيما يستعيدون حركتهم الطبيعة بعد انقضاء الأسبوع الأول، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النيادي وطاقم الرحلة سيخضعون لمتابعة طبية وفحوصات في الأيام المقبلة، وسيتم مقارنة النتائج والفحوصات بالتي أجريت عليهم قبل مغادرتهم إلى محطة الفضاء الدولية، للاستفادة من النتائج والتوصيات، وتطبيقها على رواد الفضاء في المستقبل.

تأجيل المهمة

من جهته، قال هزاع المنصوري مسؤول متابعة مهمة البعثة 69 من محطة المراقبة الأرضية في مركز جونسون الفضائي بأمريكا، إن حدوث تغيرات في رحلة الانطلاق للفضاء والعودة منه أمر طبيعي بالنسبة لرواد الفضاء، لأنه يتم تعريفهم خلال فترة التدريب بالأسباب التي تقف خلف عملية تأجيل المهمة أو عودتها من الفضاء، والتي يكون الهدف منها في المقام الأول سلامة طاقة البعثة، لافتاً إلى أنه تواصل مع سلطان النيادي، وأبلغه بخبر تأجيل المهمة، وأوضح له الأسباب المتعلقة بحالة الطقس في المواقع المحتملة للهبوط، وسرعة الرياح في التاريخ المحدد للعودة.

وأشار إلى أن المهمة الفضائية تسير بشكل جيد، وفقاً للخطة المقررة، إذ إنه المسؤول الأول عن نقل المعلومات بين فريق المهمة على الأرض ورواد الفضاء، وشملت مهمته فهم ومعرفة التحديات التي يواجهها طاقم المهمة، والإنجازات التي كانوا يحققونها على متن المحطة، لافتاً إلى أن مهمة النيادي لم تنتهِ، بل لديه جدول حافل بعد عودته للدولة، لتعريف المجتمع الإماراتي بالمهمة التي قام بها في الفضاء، والتجارب التي أجراها، والمعلومات التي اكتسبها.

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