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النيادي: الإمارات نعمة.. حولت أحلامنا إلى نجاحات

9/3/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر رائد الفضاء سلطان النيادي على حسابه الرسمي في منصة <<إكس>> مقطع فيديو مؤثراً علق عليه قائلاً <<لعل هذا="" آخر="" فيديو="" لي="" قبل="" العودة="" وانتهاء="" مهمتنا="" على="" متن="" محطة="" الفضاء="" الدولية،="" مهمة="" شاركتكم="" فيها="" أجمل="" اللحظات="" وأهم="" المحطات="" التي="" لا="" تنسى="">>.

شكر

وتابع النيادي: <<شكراً لكم="" جميعاً="" على="" تفاعلكم="" الجميل="" وشغفكم="" الأجمل="" بالعلم..="" لن="" أقول="" وداعاً="" بل="" إلى="" اللقاء..‏="" إلى="" اللقاء="" بمهمة="" جديدة="" في="" محطة="" الفضاء="" الدولية="" أو="" في="" وجهة="" أبعد..="" وقبل="" العودة،="" أحمدالله="" على="" نعمة="" الإمارات="" التي="" حولت="" أحلامنا="" إلى="" نجاحات..="" وأشكركم="" على="" ثقتكم="" ومحبتكم..="" دعواتكم="" لنا="" بالسلامة..="" أشوفكم="" على="" خير="">>.

لحظات جميلة

وقال في مقطعه الفيديو: <<السلام عليكم="" ورحمة="" الله="" وبركاته،="" تحية="" لكم="" من="" محطة="" الفضاء="" الدولية،="" لعل="" هذا="" آخر="" فيديو="" قبل="" العودة="" وانتهاء="" مهمتنا="" التي="" استغرقت="" 6="" أشهر="" في="" الفضاء،="" هذه="" المهمة="" التي="" شاركتكم="" فيها="" أجمل="" اللحظات،="" لحظات="" الانطلاق="" الفعلي="" ووصولنا="" إلى="" محطة="" الفضاء="" الدولية..="" أتذكر="" اللحظات="" التي="" شاركتكم="" فيها="" النظر="" لكوكبنا="" الجميل،="" وأتذكر="" الجولة="" التي="" أخذتكم="" فيها="" من="" أعلى="" الوطن="" العربي="" والإسلامي="" والعالم="" بشكل="" عام،="" شاركتكم="" لحظات="" جميلة="" داخل="" محطة="" الفضاء="" الدولية="" وأقسامها،="" وأتذكر="" اللحظات="" الأولى="" التي="" خرجت="" فيها="" لأول="" مهمة="" لسير="" أول="" رائد="" فضاء="" عربي="" واللحظات="" السعيدة="" التي="" قضيتها="" خارج="" المحطة="">>.

مشاهد

وأضاف: <<لن أنسى="" مشاهد="" هلال="" رمضان="" وهلال="" بداية="" السنة="" الهجرية،="" واستقبال="" إخواننا="" رواد="" الفضاء="" من="" المملكة="" العربية="" السعودية،="" شاركناكم="" العلوم="" التي="" قمنا="" بها="" بشكل="" عام="" منها="" الحيوية="" والطبية="" والتقنية="" والمتعلقة="" بالمواد..="" كل="" ذلك="" بهدف="" نشر="" العلم="" والتوعية="" بشكل="" عام،="" ربما="" كنا="" في="" السابق="" أمة="" علم..="" تأخرنا="" كثيراً..="" كانت="" الناس="" تنظر="" لنا="" سابقاً="" ولقرون="" طويلة="" بأننا="" مصدر="" للعلوم="" والمعرفة..="" لا="" يوجد="" شيء="" يمنعنا="" أن="" نعود="" لأمجادنا،="" وسابق="" عهدنا="">>.

توسيع المدارك

وتابع في الفيديو الذي ضم كلمات مؤثرة ومعبرة: <<نحن بحاجة="" أن="" ننظر="" للمستقبل="" بنظرة="" إيجابية..="" لا="" بد="" من="" نبذ="" الجهل="" والخرافة..="" لا="" بد="" من="" طرق="" أبواب="" العلم="" والمعرفة،="" لا="" يوجد="" شيء="" مستحيل..="" مع="" الإصرار="" والمعرفة="" يمكننا="" أن="" نحقق="" كل="" شيء..="" وإذا="" أرادت="" أمتنا="" أن="" تجدد="" مكانتها="" بين="" الأمم="" لا="" بد="" عليها="" أن="" تسمع="" الأمر="" الرباني="" وأول="" كلمة="" نزلت="" في="" القرآن="" والتي="" تأمر="" بالقراءة..="" لا="" بد="" من="" تشجيع="" النشء="" الجديد="" وحثهم="" على="" العلم،="" وأن="" نعمل="" على="" توسيع="" مداركهم="" بكل="" طريقة="" ممكنة="">>.

واختتم حديثه: <<سعيد بإكمالي="" مهمة="" رواد="" الفضاء="" العرب،="" ومهمتنا="" سوف="" تستمر،="" وهذه="" المهمة="" هي="" البداية،="" وسوف="" نشاهد="" في="" المستقبل="" رواداً="" عرباً="" من="" مختلف="" الدول="" العربية..="" النظر="" إلى="" الأرض="" من="" الفضاء="" يشعرك="" بالخشوع="" وقدرة="" الخالق="" عز="" وجل،="" في="" إلهام="" الإنسان="" بأن="" يتعدى="" حدود="" اللامعقول="">>.

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