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سلطان النيادي يصل للأرض اليوم

9/3/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يصل اليوم رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 للأرض بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك، بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في منصة <> مقطع فيديو لأهم ما وثقه سلطان من لحظات خلال تواجده بالمحطة خلال رحلة استمرت 6 أشهر، وقد دوّن سموه على المقطع: <<ترجع بالسلامة..="" سلطان="" النيادي="">>.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن أمس عن انفصال المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة طاقم Crew-6 بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت لمدة 6 أشهر. وانفصلت المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها سلطان النيادي وأعضاء طاقم Crew-6، رائد الفضاء ستيفن بوين (ناسا)، ورائد الفضاء وارين هوبيرغ (ناسا)، ورائد الفضاء أندري فيدياييف (روسكوزموس)، عن محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:05 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري، وتتبع المركبة الفضائية مساراً آمناً للعودة إلى الأرض.

وتعليقاً على الانفصال الناجح للمركبة، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: <<إن انفصال="" المركبة="" الفضائية="" دراجون،="" التي="" تقل="" على="" متنها="" رائد="" الفضاء="" سلطان="" النيادي="" وأعضاء="" طاقم="" Crew-6="" من="" محطة="" الفضاء="" الدولية،="" يمثل="" لحظة="" تاريخية="" من="" المهمة="" التي="" استمرت="" على="" مدى="" الأشهر="" الستة="" الماضية.="" إن="" أطول="" مهمة="" فضائية="" في="" تاريخ="" العرب="" التي="" أنجزها="" النيادي،="" ليست="" مجرد="" مهمة،="" بل="" هي="" انعكاس="" لالتزام="" دولة="" الإمارات="" العربية="" المتحدة="" بالابتكار="" والتعاون="" الدولي.="" ننتظر="" بفارغ="" الصبر="" عودة="" سلطان="" سالماً،="" وننظر="" إلى="" هذه="" اللحظة="" على="" أنها="" خير="" دليل="" على="" ما="" يمكن="" لأمتنا="" تحقيقه.="" مع="" كل="" إنجاز="" نحققه،="" فإننا="" لا="" نختتم="" بنجاح="" مرحلة="" من="" العمل="" والجهد="" والمثابرة="" فقط،="" بل="" نمهد="" الطريق="" أيضاً="" للمساعي="" المستقبلية="" لاستكشاف="" الفضاء="">>.

من جانبه، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: <<إن أطول="" مهمة="" فضائية="" في="" تاريخ="" العرب،="" التي="" أتمها="" رائد="" الفضاء="" سلطان="" النيادي="" بنجاح،="" ليست="" مجرد="" إنجاز="" فردي،="" ولكنها="" نتاج="" من="" المثابرة="" والتخطيط="" الاستراتيجي="" والسعي="" الدؤوب="" للنجاح="" والتميز.="" والآن="" ومع="" كون="" المركبة="" الفضائية="" دراجون="" في="" طريقها="" للعودة،="" فإننا="" ننتظر="" عودة="" سلطان="" بفارغ="" الصبر.="" كل="" مرحلة="" من="" المهمة="" تم="" إنجازها="" بدقة،="" ونتطلع="" إلى="" هبوط="" المركبة="" الفضائية="" بنجاح.="" لقد="" كانت="" مهمة="" غير="" عادية،="" والترقب="" لعودة="" سلطان="" إلى="" وطنه="" لا="" يمكن="" اختصاره="" بكلمات="">>.

الخطوات المقبلة

ستقوم المركبة، إذا لزم الأمر، بعدة مناورات تدريجية لتحديد مسارها بشكل يتوافق مع الموقع المحدد للهبوط. قبل البدء بعملية الحرق سيقوم حاسوب المركبة بالتخلص من قاعدتها لتخفيف كتلتها، ومن ثم توفير حجم الوقود المستهلك في عملية الدفع. سيمهد هذه الإجراء قيام المركبة الفضائية بعملية حرق خارج المدار، والتي تستمر لمدة 12 دقيقة.

ستشهد المركبة الفضائية ارتفاعاً كبيراً في درجة الحرارة والسحب أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى إبطاء السرعة حتى فتح المظلات بطريقة آمنة. وعلى ارتفاع 18000 قدم، سيتم إطلاق 2 براشوت، يتبعها بسرعة إطلاق 4 براشوت رئيسة على ارتفاع حوالي 6500 قدم، تحت التوجيه المستمر لهذه البراشوت الأربعة الرئيسة، من المتوقع أن تقوم المركبة الفضائية بالهبوط بسرعة 25 قدماً في الثانية بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك اليوم.

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