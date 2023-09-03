سلطان النيادي يصل للأرض اليوم

يصل اليوم رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 للأرض بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك، بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن أمس عن انفصال المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة طاقم Crew-6 بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت لمدة 6 أشهر. وانفصلت المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها سلطان النيادي وأعضاء طاقم Crew-6، رائد الفضاء ستيفن بوين (ناسا)، ورائد الفضاء وارين هوبيرغ (ناسا)، ورائد الفضاء أندري فيدياييف (روسكوزموس)، عن محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:05 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري، وتتبع المركبة الفضائية مساراً آمناً للعودة إلى الأرض.

الخطوات المقبلة

ستقوم المركبة، إذا لزم الأمر، بعدة مناورات تدريجية لتحديد مسارها بشكل يتوافق مع الموقع المحدد للهبوط. قبل البدء بعملية الحرق سيقوم حاسوب المركبة بالتخلص من قاعدتها لتخفيف كتلتها، ومن ثم توفير حجم الوقود المستهلك في عملية الدفع. سيمهد هذه الإجراء قيام المركبة الفضائية بعملية حرق خارج المدار، والتي تستمر لمدة 12 دقيقة.

ستشهد المركبة الفضائية ارتفاعاً كبيراً في درجة الحرارة والسحب أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى إبطاء السرعة حتى فتح المظلات بطريقة آمنة. وعلى ارتفاع 18000 قدم، سيتم إطلاق 2 براشوت، يتبعها بسرعة إطلاق 4 براشوت رئيسة على ارتفاع حوالي 6500 قدم، تحت التوجيه المستمر لهذه البراشوت الأربعة الرئيسة، من المتوقع أن تقوم المركبة الفضائية بالهبوط بسرعة 25 قدماً في الثانية بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك اليوم.

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