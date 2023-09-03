«الوطنية للانتخابات» تعلن موعد بدء الحملات الانتخابية اليوم

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، عن موعد بدء الحملة الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وبينت اللجنة بأن الإعلان سيتم خلال توجيه المرشحين في القوائم النهائية لخوض غمار السباق إلى قبة البرلمان، بضرورة البدء في وضع خططهم الدعائية والمتضمنة للفعاليات والندوات والمواد الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح لعرض برنامجه الانتخابي للهيئة الانتخابية في إمارته.

ولفتت إلى أن تلك البرامج يجب صياغتها بحيث تخضع للضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الواردة في الفصل الخامس من قرار اللجنة رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فلا يجوز الإخلال بها.

ولفتت إلى وجوب أن يقدم المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي نبذة مختصرة عن محاور برنامجه الانتخابي، على أن تشتمل على الموضوعات العامة والأساسية التي يتم التركيز عليها خلال الحملة الانتخابية، وأيضاً أهم القضايا العامة (الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.. وغيرها) التي ستتناولها حملته الانتخابية والحلول المقترحة لها، كما يتوجب عليه تسليم لجنة الإمارة شهادة برقم حساب مصرفي يخصص للإنفاق على حملته الانتخابية.

وبعد إنجازه يوقع المرشح على إقرار يفيد بأنه اطلع على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من أحكام وضوابط وإجراءات اطلاعاً تاماً، وأن يتعهد بأن يلتزم بكافة ما ورد فيها، وأن يلتزم بخطة الحملة الانتخابية المقدمة منه، وأن لا تزيد التكلفة الإجمالية للحملة الانتخابية على 3 ملايين درهم، وبأن يقدم كشوفاً بالأموال المصروفة لتنفيذ حملته الانتخابية إلى لجنة الإمارة.

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