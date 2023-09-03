النيادي ينجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن انفصال المركبة الفضائية «دراجون»، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم (Crew-6) بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة الطاقم، بعد إنجازهم للمهمة التاريخية التي استمرت 6 أشهر. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في منصة «x» مقطع فيديو لأهم ما وثقه سلطان من لحظات خلال وجوده بالمحطة، مدوّناً سموه على المقطع: «ترجع بالسلامة.. سلطان النيادي».

ومن المنتظر وصول النيادي وأفراد الطاقم إلى الأرض، بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك. وكان النيادي، قد شارك بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة عربية في الفضاء.





لمتابعة التفاصيل:

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