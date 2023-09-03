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النيادي ينجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

9/3/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن انفصال المركبة الفضائية «دراجون»، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم (Crew-6) بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة الطاقم، بعد إنجازهم للمهمة التاريخية التي استمرت 6 أشهر. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في منصة «x» مقطع فيديو لأهم ما وثقه سلطان من لحظات خلال وجوده بالمحطة، مدوّناً سموه على المقطع: «ترجع بالسلامة.. سلطان النيادي».

ومن المنتظر وصول النيادي وأفراد الطاقم إلى الأرض، بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك. وكان النيادي، قد شارك بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة عربية في الفضاء.


لمتابعة التفاصيل:

ـــ نجاح عملية انفصال دراغون عن محطة الفضاء الدولية

ــ سلطان النيادي ينجز 200 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية

ـــ بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

ـــ سلطان النيادي ينجز 200 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية

ــ سلطان النيادي يصل للأرض اليوم

ـــ النيادي: الإمارات نعمة.. حولت أحلامنا إلى نجاحات

ــ والدة النيادي: شكراً للقيادة التي مهدت لأبنائها الطريق للفضاء

ـــ اقتصاد الفضاء.. فرص مليارية وآفاق واعدة للاستثمارات الحكومية والخاصة

ــ الإعلان عن نتائج تجارب وأبحاث النيادي مطلع 2024

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