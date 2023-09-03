نجم ليفربول الجديد يكشف حديث صلاح حول مستقبله

كشف النجم الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول الجديد، عن معلومات حول زميله النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع "الريدز".

ويبدو أن لاعب ليفربول الجديد دومينيك سوبوسلاي لم يكتف بالتسجيل فقط في مرمى أستون فيلا بجانب محمد صلاح، وإنما كشف معلومة في وقت حرج عن النجم المصري بشأن مستقبله مع ليفربول.

ففي تصريحاته عقب المباراة، قال دومينيك سوبوسلاي إنه تحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.

وقال سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع. نحن سعداء جدا أنه استمر".وأضاف لاعب الوسط المجري "كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جدا ونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".

وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وأحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع ليفربول بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188هدفا في مسيرته مع ليفربول.

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