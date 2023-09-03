هدف رايس القاتل يهدي أرسنال فوزاً مثيراً على يونايتد



أحرز ديكلان رايس المنضم في صفقة قياسية للنادي وجابرييل جيسوس هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز أرسنال 3-1 على مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1 بعد إلغاء هدف ليونايتد بسبب التسلل وإلغاء ركلة جزاء لأرسنال في منتصف الشوط الثاني.

لكن رايس أطلق تسديدة قوية أبدلت اتجاهها من مدى قريب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف جيسوس الهدف الثالث بعد مهارة فردية في الثواني الأخيرة ليضمن انتصار أصحاب الأرض.

وقال رايس، المنضم في صفقة قياسية للاعب بريطاني مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (132 مليون دولار)، لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أني سيطرت عليها بذقني ثم أطلقت تسديدة. إذا لم تحاول التسديد فلن تسجل".

وتعرض يونايتد لصدمة لأنه اعتقد أثناء التعادل 1-1 أنه سجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة عن طريق البديل أليخاندرو جارناتشو وقبل إلغاء الهدف بواسطة حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال "إنه أمر رائع كيف انقلبت الأمور وحققنا الفوز بالمباراة".

وأضاف "لقد فرضنا سيطرتنا. حدث الأمر ذاته أمام فولهام. الفريق يستحق المزيد، يكون من الرائع متابعة فريق لديه الرغبة في الفوز بهذا الشكل وينجح في تحقيق ذلك".

وكال أرتيتا المديح للاعبه المنضم في صفقة ضخمة.

وقال مدرب أرسنال للصحفيين "إنه صاحب إمكانات فنية ويؤدي بشكل مميز، كما يسدد بدقة ويلعب بقوة ويجيد استخدام القدمين".

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 27، لكن مارتن أوديجارد أدرك التعادل لأرسنال بعد دقيقة واحدة بفضل تسديدة أرضية قوية.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني عندما سقط كاي هافرتس أرضا لكن الحكم أنتوني تيلور ألغى قراره بعد مراجعة الإعادة في شاشة جانبية لحكم الفيديو.

وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة. ويملك توتنهام هوتسبير وليفربول ووست هام يونايتد عشر نقاط أيضا.

ويقبع يونايتد في المركز 11 برصيد ست نقاط من أربع مباريات بعد الخسارة مرتين.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد "كل شيء سار ضدنا، لكن أعتقد أن الأداء كان جيدا. لم أشاهد التسلل لكن هكذا سارت الأمور. كانت الفوارق ضئيلة جدا اليوم".





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