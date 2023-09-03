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مدريد تطلب من السكان البقاء في المنازل تحسبا لأمطار غزيرة

9/3/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلبت بلدية مدريد أمس من السكان البقاء في منازلهم تحسبا لأمطار غزيرة وعواصف ستؤثر في أجزاء من إسبانيا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرا باللون الأحمر اليوم وهو أعلى علامات التحذير في منطقة مدريد ومنطقة طليطلة ومدينة قادش. ويعني التحذير الأقصى باللون الأحمر احتمال حدوث خطر شديد.

وذكرت الهيئة أن ما يصل إلى 120 لترا من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

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