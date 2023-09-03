مدريد تطلب من السكان البقاء في المنازل تحسبا لأمطار غزيرة

مدريد تطلب من السكان البقاء في المنازل تحسبا لأمطار غزيرة
التاريخ
9/3/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
طلبت بلدية مدريد أمس من السكان البقاء في منازلهم تحسبا لأمطار غزيرة وعواصف ستؤثر في أجزاء من إسبانيا.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرا باللون الأحمر اليوم وهو أعلى علامات التحذير في منطقة مدريد ومنطقة طليطلة ومدينة قادش. ويعني التحذير الأقصى باللون الأحمر احتمال حدوث خطر شديد.
وذكرت الهيئة أن ما يصل إلى 120 لترا من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.
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