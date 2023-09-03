مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب استبعاد سانشو أمام أرسنال



كشف إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه تم استبعاد جادون سانشو من قائمة الفريق لمواجهة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.

ولم يسافر الجناح الإنجليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 / 3 على استاد الإمارات.

وكان سانشو 23 عاما شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن تن هاج اتهم المهاجم بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليكون جزءا من مباراة أمام أرسنال.

وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة :" جادون، لم نختاره بسبب أدائه في المران".

وأضاف :"يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الامامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق، ويجب عليه الآن أن يثبت نفسه لتن هاج للعودة لحساباته في المباراة المقبلة أمام برايتون التي تقام بعد فترة توقف الدوريات لإقامة مباريات دولية للمنتخبات.





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