سانشو يرد على تن هاج : لقد كنت كبش فداء لوقت طويل



ادعى جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأنه كان "كبش فداء لوقت طويل" حيث رد اللاعب على مدربه إريك تن هاج الذي قال إنه استبعده من مباراة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.



ولم يسافر الجناح الإنجليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 / 3 على استاد الإمارات.

وكان سانشو (23 عاما) شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن تن هاج اتهم المهاجم بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليكون جزءا من مباراة اليوم أمام أرسنال.

وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة :" جادون، لم نختاره بسبب أدائه في المران".

وأضاف :"يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الامامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".

بعدها نشر اللاعب على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) : من فضلك، لا تصدق كل شيء تقرأه! لن أسمح للناس أن تقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، أديت دوري في التدريبات بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع".

وأضاف :" أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذا الموضوع لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا غير عادل".

وأردف :" كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم وهناك ابتسامة على وجهي، وأن أساهم مع الفريق".

وأكد :"أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لهذا، لهذا أعرف أن كل أسبوع يوجد تحد. سأواصل القتال لهذا النادي مهما حدث".

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق، ويجب عليه الآن أن يثبت نفسه لتن هاج للعودة لحساباته في المباراة المقبلة أمام برايتون التي تقام بعد فترة توقف الدوريات لإقامة مباريات دولية للمنتخبات.

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