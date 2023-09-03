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إنتر يتقدم للصدارة ويوفنتوس يصالح جماهيره

9/3/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل إنتر ميلان انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، واعتلى صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وحقق إنتر انتصارا كبيرا 4 / صفر على ضيفه فيورنتينا، في المرحلة الثالثة لمسابقة الدوري الإيطالي، التي شهدت أيضا فوز تورينو 1 / صفر على ضيفه جنوه.

كما أسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز يوفنتوس 2 / صفر على مضيفه إمبولي، وليتشي على ضيفه ساليرنيتانا بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، افتتح الفرنسي ماركوس تورام التسجيل لإنتر في الدقيقة 23، فيما أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(الأفاعي) في الدقيقة 53.

وأضاف التركي هاكن كالهانجولو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 58، قبل أن يعود مارتينيز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73.

ورفع إنتر، الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة هذا الموسم، إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليتربع على الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويمتلك إنتر أقوى خط هجوم في البطولة هذا الموسم، بتسجيله 8 أهداف، بالتساوي مع ميلان، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال محافظا على نظافة شباكه في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد فيورنتينا، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 4 نقاط في المركز الثامن.
من جانبه، أعاد يوفنتوس البسمة على وجوه جماهيره، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على إمبولي.
وأحرز دانييلو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 24، قبل أن يؤمن فيديريكو كييزا النقاط الثلاث لفريق (السيدة العجوز)، عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي أصاب محبيه بالإحباط عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه بولونيا في المرحلة الماضية، إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي إمبولي بلا نقاط في قاع الترتيب، علما بأنه الفريق الذي لم يحقق أي انتصار في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، عقب خسارته في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة.

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