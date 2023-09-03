ثنائية مبابي تقود سان جيرمان لاكتساح ليون

ثنائية مبابي تقود سان جيرمان لاكتساح ليون
التاريخ
9/3/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
سجل كيليان مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه 4-1 على أولمبيك ليون المتعثر ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.
ونفذ مبابي ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة الرابعة وأحرز الهدف الرابع قبل الاستراحة ليرفع سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.
ونال الزوار ركلة الجزاء بعد تعرض مانويل أوجارتي لعرقلة من قائد ليون كورنتين توليسو ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تبادل الكرة مع عثمان ديمبلي.
وحول ماركو أسينسيو النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 38 قبل أن يكمل مبابي هيمنة سان جيرمان بهدف رابع.
وأحرز توليسو هدفا شرفيا من ركلة جزاء لأصحاب الضيافة في الشوط الثاني ليكتفي ليون بحصد نقطة واحدة من أول أربع مباريات بالموسم مما يثير الشكوك حول مستقبل المدرب لوران بلان.
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