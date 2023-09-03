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ثنائية مبابي تقود سان جيرمان لاكتساح ليون

9/3/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل كيليان مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه 4-1 على أولمبيك ليون المتعثر ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

ونفذ مبابي ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة الرابعة وأحرز الهدف الرابع قبل الاستراحة ليرفع سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.

ونال الزوار ركلة الجزاء بعد تعرض مانويل أوجارتي لعرقلة من قائد ليون كورنتين توليسو ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تبادل الكرة مع عثمان ديمبلي.

وحول ماركو أسينسيو النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 38 قبل أن يكمل مبابي هيمنة سان جيرمان بهدف رابع.

وأحرز توليسو هدفا شرفيا من ركلة جزاء لأصحاب الضيافة في الشوط الثاني ليكتفي ليون بحصد نقطة واحدة من أول أربع مباريات بالموسم مما يثير الشكوك حول مستقبل المدرب لوران بلان.

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