ما هي التحاليل التي تكشف الأورام الخبيثة؟

كشف أنطون إيفانوف أخصائي جراحة الأورام والعلاج الكيميائي عن تحاليل معينة تكشف الإصابة بالأورام.

وأشار الأخصائي إلى أنه لمعرفة الإصابة بالأورام يجب عمل التحاليل التالية:



- تحليل دم عام.



هذا التحليل يكشف أنواع الخلايا التي مستواها في الدم طبيعي والخلايا التي ارتفع أو انخفض مستواها، كما أن هذا التحليل يكشف عن الالتهابات الموجودة في الجسم، التي عادة تصاحب نشوء الأورام الخبيثة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

- تحليل بيوكيميائي للدم



هذا التحليل يوضح وجود علامات بيوكيميائية تنظم عمل الأعضاء الداخلية.

- دراسة العلامات الجينية أو الطفرات التي قد تشير إلى وجود ورم في الجسم أو الاستعداد له.

- عمل مخطط مناعي يبين توزيع الخلايا الليمفاوية التي تكافح الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. فإذا ظهر أن نسبتها أعلى من 20 بالمئة يجب الخضوع لفحص مفصل وشامل لدى أخصائي الأورام للكشف عن ورم خبيث محتمل.

ويمكن عند الضرورة إجراء فحص مفصل للأعضاء (خزعة) ودراسات كيميائية مناعية أيضا.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز