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ما هذا الذي يقوله طلال أبو غزالة عن السنوات القادمة؟!

9/3/2023 7:08:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬‮«‬طلال‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‮»‬‭ ‬له‭ ‬توقعات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المعروف،‭ ‬مثلما‭ ‬له‭ ‬لقاءات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهو‭ ‬نفسه‭ ‬يصف‭ ‬توقعاته‭ ‬بأنها‭ (‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬معرفة‭ ‬قريبة‭ ‬بمراكز‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬العالم‭)! ‬وأن‭ ‬تحليلاته‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬هي‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المعلوماتية‮»‬‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬تحليل‭! ‬لأنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بالبيانات‭ ‬وبعض‭ ‬المراكز‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬هو‭ ‬مشارك‭ ‬فيها‭!‬

تحدّث‭ ‬مراراً‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بآليات‭ ‬جديدة‭! ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬المتغيرات‭ ‬الدولية،‭ ‬وعن‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬نتفق‭ ‬مع‭ ‬بعضها،‭ ‬ونختلف‭ ‬مع‭ ‬البعض‭ ‬الآخر،‭ ‬ولكن‭ ‬حديثه‭ ‬الدائم‭ ‬وتوقعاته،‭ ‬التي‭ ‬أصاب‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬منها،‭ ‬تجعل‭ ‬منه‭ ‬‮«‬شخصية‭ ‬جدلية‮»‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬حول‭ ‬مصادره‭ ‬التي‭ ‬يستقي‭ ‬منها‭ ‬معلوماته‭! ‬وحيث‭ ‬يتهمه‭ ‬البعض‭ ‬بأنه‭ ‬يروّج‭ ‬لمخططات‭ ‬قادمة‭ ‬يُعرّفها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬توقعات‭ ‬وتحليلات‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬البكلي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أسمع‭ ‬عنها‭ ‬سابقاً،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنها‭ ‬قناة‭ ‬مصرية‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب،‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬أحداث‭ ‬قادمة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬‮«‬عام‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬فماذا‭ ‬يقول‭ ‬وهو‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬المذيع‭ ‬المصري‭: ‬كورونا‭ ‬تعتبر‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬قياساً‭ ‬بما‭ ‬سيأتي،‭ ‬والتي‭ ‬سببها‭ ‬‮«‬صناع‭ ‬القرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬سيواجه‭ ‬العالم‭ ‬أصعب‭ ‬محنة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭! ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬كورونا،‭ ‬الزرع‭ ‬سيموت‭! ‬والماء‭ ‬سيختفي،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬سيتم‭ ‬ضربه‭!‬

المذيع‭: ‬هل‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عنها‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬لها؟‭!‬

أبو‭ ‬غزالة‭: ‬هم‭ ‬مدركون،‭ ‬ولكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يهمهم‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬اللحظة‭ ‬الراهنة،‭ ‬وأن‭ ‬عهدي‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬رضى‭ ‬عليه،‭ ‬ويُجدد‭ ‬لي؟‭! ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬يبدو‭ ‬طويلا،‭ ‬حاولت‭ ‬البحث‭ ‬عنه‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬فلم‭ ‬يستجب‭!‬

{ ‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬بين‭ ‬توقعات‭ ‬كثيرة‭ ‬ينبئ‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق‭ ‬عن‭ ‬مخططات‭ ‬قادمة‭! ‬نفذ‭ ‬بعضها‭ ‬وسيكمل‭ ‬التنفيذ‭ ‬من‭ ‬أسماهم‭ (‬صنّاع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬العالم‭)! ‬وبربطه‭ ‬مع‭ ‬أحاديث‭ ‬سابقة‭ ‬له‭ ‬فإن‭ (‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬هؤلاء‭) ‬هم‭ ‬من‭ ‬يدير‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬العالمية‭ ‬الخفية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬للطرافة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬خفية‭ ‬لكثيرين‭! ‬والتي‭ ‬تتحكّم‭ ‬فيها‭ (‬عائلات‭ ‬عولمية‭ ‬ودولية‭ ‬معروفة‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمال‭ ‬والتجارة‭ ‬والإعلام‭ ‬ومراكز‭ ‬البحث‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬مثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدواء‭ ‬الكبرى‭ ‬والسلاح‭ ‬وغيرها‭! ‬وهي‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬المجمع‮»‬‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وذيولها‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬هؤلاء‭ ‬يُعرّضون‭ ‬اليوم‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬والبشرية‭ ‬كلها‭ ‬لمخاطر‭ ‬كارثية‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬البشرية‭ ‬مثلها‭ ‬سابقاً‭! ‬مثل‭ ‬الحرب‭ ‬البيولوجية‭ ‬والأوبئة،‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمناخ‭ ‬وصناعة‭ ‬الحرائق‭ ‬المفتعلة،‭ ‬وضرب‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمي‭ ‬وجفاف‭ ‬الأرض،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬حجب‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬بمواد‭ ‬كيماوية‭! ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬والثورة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لأهداف‭ ‬وغايات‭ ‬شريرة،‭ ‬تستهدف‭ ‬الأرض‭ ‬والإنسان‭! ‬وقد‭ ‬كتبنا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬مراراً،‭ ‬ولكن‭ ‬حديث‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬غزالة‮»‬‭ ‬أعاد‭ ‬إلى‭ ‬أذهاننا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التخطيط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2030‭!‬

{ ‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬يقرّ‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تدرك‭ ‬ماهية‭ ‬تلك‭ ‬المخططات‭ ‬وغاياتها،‭ ‬ولكنها‭ ‬تفكّر‭ ‬بشكل‭ ‬ضيّق‭ ‬في‭ ‬مرحلتها‭ ‬الراهنة‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬برضى‭ ‬‮«‬صناع‭ ‬القرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يتّضح‭ ‬سقوط‭ ‬كل‭ ‬المفاهيم‭ ‬والآيديولوجيات‭ ‬والتوصيفات‭ ‬السابقة‭ ‬حول‭ ‬الاستعمار‭ ‬والإمبريالية‭ ‬والدكتاتورية‭ ‬والنازية‭ ‬والفاشية‭ ‬والرأسمالية‭! ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المفاهيم‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يخطط‭ ‬له‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬الماضي‭! ‬فالقادم‭ (‬سيولة‭ ‬مفاهيمية‭) ‬في‭ ‬العبودية‭ ‬المطلقة‭ ‬وضرب‭ ‬كل‭ ‬الشعارات‭ ‬الغربية‭ ‬مثل‭ ‬الحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فلا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬القادم‭! ‬وتختصر‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬والشرير‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ (‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الموحّد‭) ‬أو‭ (‬الحكومة‭ ‬العالمية‭ ‬الموحّدة‭)! ‬التي‭ ‬تُخضع‭ ‬وتستعبد‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وشعوبها‭! ‬وكما‭ ‬قلنا‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ (‬تجعل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وحكوماتها‭ ‬بمثابة‭ ‬رؤساء‭ ‬أقسام‭ ‬في‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬العالم‭ ‬الموحّدة‮»‬‭)!‬

وللوصول‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬كلّي‭ ‬للعالم‭! ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬زيادتهم‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬محتملة،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لإحصائية‭ ‬عالمية‭ ‬دقيقة‭ ‬توضح‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬وأنه‭ ‬يبلغ‭ ‬الـ‭(‬8‭ ‬مليارات‭) ‬كما‭ ‬يقولون‭! ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬حقائق‭ ‬واضحة‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬موارد‭ ‬الأرض‭ ‬ومساحتها‭ ‬‮«‬المخفية‮»‬‭ ‬لسكان‭ ‬العالم‭! ‬فالوعي‭ ‬العالمي‭ ‬يعيش‭ ‬أكبر‭ ‬خدعة‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬معلوماتها‭ ‬شياطين‭ ‬العالم‭! ‬ولهذا‭ ‬إذن‭ ‬يريدون‭ ‬قتل‭ ‬الزرع‭ ‬والحيوانات‭ ‬وتجفيف‭ ‬الماء‭! ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ (‬إن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬موجود‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سيتم‭ ‬ضربه‭ ‬في‭ ‬2030‭)! ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنهم‭ ‬الناجون‭ ‬لن‭ ‬يكونوا‭ ‬كذلك‭ ‬أيضاً‭!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬قتل‭ ‬البشر‭ ‬بعد‭ ‬تجويعهم‭ ‬وتعطيشهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غاية‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬التحكّم‭ ‬فيمن‭ ‬سيتبقى‭ ‬منهم،‭ ‬والتحكّم‭ ‬في‭ ‬ثروات‭ ‬العالم‭ ‬وموارد‭ ‬الأرض‭!‬

مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬يُساق‭ ‬ببساطة‭ ‬وثقة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وحياة‭ ‬البشر‭ ‬كلاهما‭ ‬مستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬شيطاني‭ ‬شرير‭! ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬مواجهته‭ ‬فمن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬تحرّك‭ ‬شعبي‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬لإفشال‭ ‬هذه‭ (‬المخططات‭ ‬القاتلة‭) ‬والخطيرة،‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬شرها‭ ‬كل‭ ‬شرّ‭ ‬سابق،‭ ‬لأنها‭ ‬تستهدف‭ ‬الحياة‭ ‬نفسها‭ ‬ككل‭! ‬والله‭ ‬المستعان‭ ‬ووحده‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬شرور‭ ‬هؤلاء،‭ ‬ووحده‭ ‬المتحكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

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