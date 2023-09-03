الحلقة المفقودة
التاريخ
9/3/2023 7:08:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
} في الكرة الطائرة لدينا من المقومات الإدارية والفنية وخامات من اللاعبين، وبنية تحتية تفتقدها الكثير من الدول، واهتمام رسمي، وإعلام رياضي مشهود له، ومع كل ذلك طموحاتنا مازالت معلقة.. ترى ما الحلقة المفقودة في هذا الشأن؟
} من المرات القليلة التي نسمع ونقرأ فيها عن اعتذار بعض الأندية المحسوبة على الكرة الطائرة عن المشاركة الرسمية في منافسات الفئات العمرية خلال الموسم الرياضي 2023-2024، فهل الاعتذار يكمن وراءه عدم وجود زاد بشري يمكن أن يغطي فرق هذه الفئات لدى الأندية المعتذرة؟
} دورة مدربي الكرة الطائرة «المستوى الثاني» التي احتضنها مركز التطوير، وحاضر فيها المحاضر الدولي محمد عيسى جلال، هذه الدورة حظيت بمشاركة نوعية من الدارسين المحليين والخليجيين، ورغم شح الفرص التي يمكن أن يحصل عليها الدارسون المحليون من الأندية لترجمة ما تعلموه وحصلوا عليه، فإن الطموحات والرغبة في الاستزادة من المعرفة وتطوير الذات، تبقى هي الهاجس القوي الذي يدفع الدارسون إلى الانخراط في مثل هذه الدورات والدراسات.
} شخصيا أخذني الاستغراب حين وجدت الدولي ولاعب طائرة النجمة السابق الخلوق الكابتن إبراهيم العرادي ضمن لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة السلة، ووجه الاستغراب أن العرادي ومن على شاكلته كان أولى بلعبته التي أعطاها الكثير أن تستفيد منه، غير أن اتحاد السلة قام بالواجب، وسعى إلى استقطاب العرادي لاستثماره في المكان المناسب، وما الضير في ذلك؟
} دولي الكرة الطائرة ولاعب نادي النجمة سابقا والمعدّ البدني لطائرة النبيه صالح حاليا الكابتن إبراهيم نصيف مشروع معدّ بدني قادم، وشخصيا أراهن على نجاحه في هذا المجال، لسبب واحد لا غير، وهو أن «أبا حسان» عرف عنه الانضباط، ومهمة الإعداد البدني التي يزاولها حاليا لم تفرض عليه، بل أخذها عن قناعة وحب، وهذا وحده كاف لأن ينجح «ادعوا له».
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