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الحلقة المفقودة

9/3/2023 7:08:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬وخامات‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬تفتقدها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬واهتمام‭ ‬رسمي،‭ ‬وإعلام‭ ‬رياضي‭ ‬مشهود‭ ‬له،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬طموحاتنا‭ ‬مازالت‭ ‬معلقة‭.. ‬ترى‭ ‬ما‭ ‬الحلقة‭ ‬المفقودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن؟


} من‭ ‬المرات‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬نسمع‭ ‬ونقرأ‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اعتذار‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬فهل‭ ‬الاعتذار‭ ‬يكمن‭ ‬وراءه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬زاد‭ ‬بشري‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغطي‭ ‬فرق‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬لدى‭ ‬الأندية‭ ‬المعتذرة؟


} دورة‭ ‬مدربي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬المستوى‭ ‬الثاني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬مركز‭ ‬التطوير،‭ ‬وحاضر‭ ‬فيها‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬جلال،‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬حظيت‭ ‬بمشاركة‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬الدارسين‭ ‬المحليين‭ ‬والخليجيين،‭ ‬ورغم‭ ‬شح‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬الدارسون‭ ‬المحليون‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬لترجمة‭ ‬ما‭ ‬تعلموه‭ ‬وحصلوا‭ ‬عليه،‭ ‬فإن‭ ‬الطموحات‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬الاستزادة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطوير‭ ‬الذات،‭ ‬تبقى‭ ‬هي‭ ‬الهاجس‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬الدارسون‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬والدراسات‭.‬


} شخصيا‭ ‬أخذني‭ ‬الاستغراب‭ ‬حين‭ ‬وجدت‭ ‬الدولي‭ ‬ولاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬السابق‭ ‬الخلوق‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬العرادي‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬التابعة‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السلة،‭ ‬ووجه‭ ‬الاستغراب‭ ‬أن‭ ‬العرادي‭ ‬ومن‭ ‬على‭ ‬شاكلته‭ ‬كان‭ ‬أولى‭ ‬بلعبته‭ ‬التي‭ ‬أعطاها‭ ‬الكثير‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬منه،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬قام‭ ‬بالواجب،‭ ‬وسعى‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬العرادي‭ ‬لاستثماره‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب،‭ ‬وما‭ ‬الضير‭ ‬في‭ ‬ذلك؟


} دولي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬سابقا‭ ‬والمعدّ‭ ‬البدني‭ ‬لطائرة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬حاليا‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬مشروع‭ ‬معدّ‭ ‬بدني‭ ‬قادم،‭ ‬وشخصيا‭ ‬أراهن‭ ‬على‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لسبب‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبا‭ ‬حسان‮»‬‭ ‬عرف‭ ‬عنه‭ ‬الانضباط،‭ ‬ومهمة‭ ‬الإعداد‭ ‬البدني‭ ‬التي‭ ‬يزاولها‭ ‬حاليا‭ ‬لم‭ ‬تفرض‭ ‬عليه،‭ ‬بل‭ ‬أخذها‭ ‬عن‭ ‬قناعة‭ ‬وحب،‭ ‬وهذا‭ ‬وحده‭ ‬كاف‭ ‬لأن‭ ‬ينجح‭ ‬‮«‬ادعوا‭ ‬له‮»‬‭.‬

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