مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬المضاعفة‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن‭ ‬والمرور،‭ ‬ومع‭ ‬التوقع‭ ‬بحصول‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬الجميع‭ ‬بالأنظمة‭ ‬المرورية،‭ ‬مع‭ ‬سعة‭ ‬الصدر‭ ‬وتجنب‭ ‬الغضب‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مشادات‭ ‬وخلافات‭ ‬لا‭ ‬طائل‭ ‬منها‭.‬

من‭ ‬قرأ‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬عن‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة؟‭:‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬قانون‭ ‬وبرامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬تم‭ ‬ابتعاث‭ ‬أحد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أوسلو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬النرويج‭.. ‬نعم‭ ‬ابتعاث‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية‭.. ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دولية‭ ‬رياضية،‭ ‬بل‭ ‬وللمحترفين‭.. ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

الخبر‭ ‬مفاجئ‭ ‬وجميل‭.. ‬وبالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬معظمنا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية‭ ‬أو‭ ‬أمريكا،‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتطورة،‭ ‬والتي‭ ‬تولي‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والنزلاء‭ ‬كل‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام،‭ ‬وتبرز‭ ‬للعالم‭ ‬كيف‭ ‬أنها‭ ‬تصون‭ ‬الحقوق،‭ ‬وتدعم‭ ‬الإنسان‭ ‬مهما‭ ‬كان‭.‬

ولربما‭ ‬تمنى‭ ‬الكثير‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬خليجية،‭ ‬لأننا‭ ‬نتابع‭ ‬الجهود‭ ‬والتصريحات‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء،‭ ‬والسعي‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التأهيل‭ ‬والإصلاح‭.. ‬ونتابع‭ ‬التقارير‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬أوضاع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ولكن‭ ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬عزيزي‭ ‬المواطن‭.. ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭.. ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟‭ ‬نعم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬أحد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المراحل،‭ ‬ثم‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كمال‭ ‬أجسام‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬80،‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬ابتعاثه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوسلو‭ ‬بمملكة‭ ‬النرويج‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الحضاري‭ ‬الحقوقي،‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬والشكر‭ ‬هنا‭ ‬واجب‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الذي‭ ‬يولي‭ ‬كل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والعناية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬النموذجي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬عن‭ ‬جهوده‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

الخبر‭ ‬المشار‭ ‬له‭ ‬والانجاز‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬منه،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬خاصة‭ ‬الحقوقية‭ ‬منها،‭ ‬فنحن‭ ‬لدينا‭ ‬انجاز‭ ‬مشرف،‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬معلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬الشيخ‭ ‬الجليل‭ ‬يوسف‭ ‬فقيه،‭ ‬إمام‭ ‬وخطيب‭ ‬جامع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭.. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬مربيا‭ ‬فاضلا،‭ ‬وإنسانا‭ ‬كريما‭.. ‬عف‭ ‬اللسان‭ ‬وطيب‭ ‬القلب،‭ ‬صاحب‭ ‬كلمة‭ ‬الخير‭ ‬والابتسامة‭ ‬الجميلة‭.. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬له‭ ‬الناس‭ ‬بالخير‭ ‬والصلاح،‭ ‬واكتظت‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬للصلاة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬نادر‭.. ‬جعل‭ ‬الجميع‭ ‬يتساءل‭: ‬ما‭ ‬السر‭ ‬الذي‭ ‬بينك‭ ‬وبين‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬تأتي‭ ‬إليك‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجموع‭ ‬الغفيرة؟‭ ‬وللأمانة‭ ‬فكثيرا‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أكتب‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأخلاقية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬الجليل‭ ‬عبر‭ ‬اتصالاته‭ ‬الكريمة‭.. ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬والهم‭ ‬اهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬