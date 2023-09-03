وصول الإعصار هايكوي إلى اليابسة في تايوان

وصول الإعصار هايكوي إلى اليابسة في تايوان
التاريخ
9/3/2023 7:08:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في شرق تايوان أمس الأحد، ما أدّى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، في أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام. أُجلي نحو أربعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة وأُلغيت مئات الرحلات الجوية وأُغلقت متاجر في شرق تايوان حيث يُتوقّع وصول أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام. وأكد مكتب الأرصاد الجوّية المركزي في تايوان لوكالة فرانس برس بحلول الساعة 15:40 (07:40 بتوقيت جرينتش) أن الإعصار وصل الى مقاطعة تايتونغ الساحلية. واحتمى السكان في منازلهم في الظلام وابتعدوا عن النوافذ بينما تسببت رياح قوية في اقتلاع أشجار وتطاير خزانات مياه في الهواء، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقال الميكانيكي المتقاعد تشانغ جي-مينغ (58 عامًا): «أظن أن الوضع خطر هذه المرة». وأضاف: «إنها البداية، الرياح تهبّ ويمكن رؤية الأشجار تتمايل وتقع». وبعيد السابعة مساء بالتوقيت المحلي، كانت سرعة الرياح المرافقة للإعصار حوالي 140 كيلومترًا بالساعة. وأشار نائب مدير مكتب الأرصاد الجوية فونغ تشين-تزو خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ «قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ البارحة (السبت)»، داعيا السكّان إلى «البقاء على أهبة الاستعداد». وتوقّع أن يُشكّل هايكوي «تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج»، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان يوم الاثنين.
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