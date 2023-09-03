Monday, 04 September 2023 09:32 GMT

وصول الإعصار هايكوي إلى اليابسة في تايوان

9/3/2023 7:08:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬الإعصار‭ ‬هايكوي‭ ‬إلى‭ ‬اليابسة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬تايوان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬وهبوب‭ ‬رياح‭ ‬عاتية‭ ‬وانقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬السكان،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عاصفة‭ ‬كبيرة‭ ‬تضرب‭ ‬الجزيرة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭. ‬أُجلي‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬وأُلغيت‭ ‬مئات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬وأُغلقت‭ ‬متاجر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬تايوان‭ ‬حيث‭ ‬يُتوقّع‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬إعصار‭ ‬كبير‭ ‬يضرب‭ ‬اليابسة‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭. ‬وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوّية‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬15‭:‬40‭ (‬07:40‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬أن‭ ‬الإعصار‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مقاطعة‭ ‬تايتونغ‭ ‬الساحلية‭. ‬واحتمى‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬وابتعدوا‭ ‬عن‭ ‬النوافذ‭ ‬بينما‭ ‬تسببت‭ ‬رياح‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬اقتلاع‭ ‬أشجار‭ ‬وتطاير‭ ‬خزانات‭ ‬مياه‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬الميكانيكي‭ ‬المتقاعد‭ ‬تشانغ‭ ‬جي‭-‬مينغ‭ (‬58‭ ‬عامًا‭): ‬‮«‬أظن‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬خطر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬البداية،‭ ‬الرياح‭ ‬تهبّ‭ ‬ويمكن‭ ‬رؤية‭ ‬الأشجار‭ ‬تتمايل‭ ‬وتقع‮»‬‭. ‬وبعيد‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬كانت‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬المرافقة‭ ‬للإعصار‭ ‬حوالي‭ ‬140‭ ‬كيلومترًا‭ ‬بالساعة‭. ‬وأشار‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬فونغ‭ ‬تشين‭-‬تزو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬قوّة‭ ‬الإعصار‭ ‬اشتدّت‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬منذ‭ ‬البارحة‭ (‬السبت‭)‬‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬السكّان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‮»‬‭. ‬وتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يُشكّل‭ ‬هايكوي‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬كبيرا‭ ‬لمعظم‭ ‬أجزاء‭ ‬تايوان‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬والأمطار‭ ‬والأمواج‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العاصفة‭ ‬ستتحرّك‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬غربا‭ ‬نحو‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث