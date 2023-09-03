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الكشف عن تسجيل نادر جديد للأميرة ديانا يتعلق بزوجها >

9/3/2023 7:08:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬نادر‭ ‬للأميرة‭ ‬الراحلة‭ ‬ديانا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬زوجها‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ (‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬حاليًا‭) ‬بشأن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتمنى‭ ‬تشارلز‭ ‬أن‭ ‬يرزق‭ ‬بأنثى‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذكر‭. ‬ويُعتبر‭ ‬التسجيل‭ ‬‮«‬النادر‮»‬‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬تسجيلات‭ ‬صوتية‭ ‬سجلتها‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬وسلمتها‭ ‬سراً‭ ‬للمؤلف‭ ‬أندرو‭ ‬مورتون‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬وفقًا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الأمريكية‭. ‬ونشرت‭ ‬بعض‭ ‬التسجيلات‭ ‬الصوتية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬من‭ ‬المُقرر‭ ‬عرضه‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬ديانا‭: ‬بقية‭ ‬قصتها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬التسجيل‭ ‬الجديد‭ ‬تتحدث‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬تشارلز،‭ ‬حيثُ‭ ‬تقول‭: ‬‮«‬لأنه‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تعميد‭ ‬هاري،‭ ‬ذهب‭ ‬تشارلز‭ ‬إلى‭ ‬والدته‭ ‬وقال‭: ‬أنت‭ ‬تعلمين‭ ‬أننا‭ ‬شعرنا‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬شديدة،‭ ‬واعتقدنا‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬فتاة‮»‬‭. ‬وأشارت،‭ ‬وفقًا‭ ‬للتسجيل‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Good Morning America» ، الذي يبث على قناة «ABC» ، إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمه‭ ‬قاطعته‭ ‬رأساً‭ ‬وقالت‭: ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬كم‭ ‬أنت‭ ‬محظوظ‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬طفل‭ ‬طبيعي‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬النقاش‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭. ‬وفي‭ ‬التسجيل‭ ‬تناقش‭ ‬ديانا‭ ‬علاقتها‭ ‬‮«‬المضطربة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬زوجة‭ ‬أبيها،‭ ‬حيثُ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أكرهكِ‭ ‬كثيراً،‭ ‬لو‭ ‬تعلمين‭ ‬فقط‭ ‬كم‭ ‬كرهناك‭ ‬جميعاً‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬فعلتيه،‭ ‬لقد‭ ‬دمرتِ‭ ‬المنزل،‭ ‬لقد‭ ‬أنفقتِ‭ ‬أموال‭ ‬أبي،‭ ‬قلت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أستطيع‭ ‬قوله‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬كاتب‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬أندرو‭ ‬مورتون‭ ‬للبرنامج‭ ‬إن‭ ‬سماع‭ ‬صوت‭ ‬ديانا‭ ‬ووجهات‭ ‬نظرها‭ ‬المباشرة‭ ‬حول‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬أمر‭ ‬مثير،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭ ‬لم‭ ‬تفكر‭ ‬قط‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬كاميلا‭ ‬ستصبح‭ ‬ملكة‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الأشرطة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيصدر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسجيلات‭ ‬الصوتية،‭ ‬قال‭ ‬مورتون‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬عالمي،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

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