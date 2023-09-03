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مركز عبدالرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم يختتم نشاطه >

9/3/2023 7:08:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬للرجال‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتدريس‭ ‬علومه‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للنشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬‮«‬بأخلاقنا‭ ‬نسمو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬الكريم‭ ‬الوجيه‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬وحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬والداعمة‭ ‬للنشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬كجمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬وممثلها‭ ‬جمال‭ ‬داود‭ ‬سلمان‭ ‬وجمعية‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وممثلها‭ ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬المالود‭ ‬وأيضاً‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوجهاء‭ ‬وأولياء‭ ‬الامور‭ ‬والطلاب‭ ‬الاعزاء‭.‬

وبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬الكريم‭ ‬بتلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬لآيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭ ‬للطالب‭ ‬عمر‭ ‬مانع‭ ‬عمران‭ ‬ثم‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬عريف‭ ‬الحفل‭ ‬عمار‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬طيب،‭ ‬ثم‭ ‬كانت‭ ‬الكلمة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لإمام‭ ‬وخطيب‭ ‬جامع‭ ‬أجور‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬طيب‭ ‬الذي‭ ‬ثمن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الانشطة‭ ‬النافعة‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬المركز‭ ‬والتي‭ ‬تجذب‭ ‬أبناء‭ ‬المنطقة‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بنصيحته‭ ‬لأولياء‭ ‬الامور‭ ‬الاعزاء‭ ‬بضرورة‭ ‬تسجيل‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الانشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مراكز‭ ‬التحفيظ‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬أبنائنا‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬زهرة‭ ‬ربيعهم،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لإدارة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬للرجال‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬صهيب‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬شريف‭ ‬وجميع‭ ‬الكادر‭ ‬الاداري‭ ‬والتعليمي،‭ ‬وكذلك‭ ‬إدارة‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬لما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وأهله‭ ‬بالمركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحلقات‭ ‬الفرعية‭ ‬التابعة‭ ‬للمركز‭ ‬والمنتشرة‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

ثم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬الوجيه‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬وتكريم‭ ‬الاساتذة‭ ‬المحاضرين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬المحاضرات‭ ‬والدورات‭ ‬لطلاب‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي،‭ ‬وكذلك‭ ‬تكريم‭ ‬الهيكل‭ ‬التعليمي‭ ‬والاداري‭ ‬للنشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وقام‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬طيب‭ ‬العلوي‭ ‬امام‭ ‬وخطيب‭ ‬جامع‭ ‬أجور‭ ‬بتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬المتميزين‭ ‬بتوزيع‭ ‬شهادات‭ ‬تقدير‭ ‬وهدايا‭ ‬عليهم‭ ‬لما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مثمرة‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬المقرر‭ ‬القرآني‭ ‬كاملاً‭ ‬وهو‭ ‬سورة‭ ‬الانسان،‭ ‬كذلك‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬كبار‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬الكريم‭ ‬الوجيه‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬بتكريم‭ ‬الحلقات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬والتقاط‭ ‬الصورة‭ ‬التذكارية‭ ‬والجماعية‭ ‬معهم‭. ‬

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