مركز عبدالرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم يختتم نشاطه >

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم مركز عبدالرحمن أجور للرجال لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه بمدينة حمد الحفل الختامي للنشاط الصيفي «بأخلاقنا نسمو» الذي أقامه المركز خلال العطلة الصيفية هذا العام وذلك بحضور راعي الحفل الكريم الوجيه نبيل بن عبدالرحمن أجور وحضور ممثلين عن الجهات المتعاونة والداعمة للنشاط الصيفي كجمعية النور للبر وممثلها جمال داود سلمان وجمعية خدمة القرآن الكريم وممثلها خالد جاسم المالود وأيضاً حضور عدد من الوجهاء وأولياء الامور والطلاب الاعزاء.
وبدأ الحفل الكريم بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم للطالب عمر مانع عمران ثم كلمة ترحيبية من عريف الحفل عمار بن حسن طيب، ثم كانت الكلمة بعد ذلك لإمام وخطيب جامع أجور الشيخ حسن محمد طيب الذي ثمن مثل تلك الانشطة النافعة التي يقيمها المركز والتي تجذب أبناء المنطقة بمدينة حمد، متوجهاً بنصيحته لأولياء الامور الاعزاء بضرورة تسجيل أبنائهم في مثل تلك الانشطة والفعاليات التي تنظمها مراكز التحفيظ لما لها من دور فعال في تربية أبنائنا وهم في زهرة ربيعهم، متوجهاً بالشكر والتقدير لإدارة مركز عبدالرحمن أجور للرجال برئاسة الشيخ صهيب عبدالرزاق شريف وجميع الكادر الاداري والتعليمي، وكذلك إدارة النشاط الصيفي لهذا العام لما يبذلونه من جهود كبيرة في خدمة القرآن الكريم وأهله بالمركز الرئيسي أو عن طريق الحلقات الفرعية التابعة للمركز والمنتشرة في ربوع مدينة حمد.
ثم بعد ذلك تفضل الوجيه نبيل بن عبدالرحمن أجور بتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في النشاط الصيفي وتكريم الاساتذة المحاضرين الذين قدموا المحاضرات والدورات لطلاب النشاط الصيفي، وكذلك تكريم الهيكل التعليمي والاداري للنشاط الصيفي لهذا العام، وقام الشيخ حسن محمد طيب العلوي امام وخطيب جامع أجور بتكريم الطلاب المتميزين بتوزيع شهادات تقدير وهدايا عليهم لما بذلوه من جهود مثمرة تمثلت في حفظ المقرر القرآني كاملاً وهو سورة الانسان، كذلك التميز في جميع فعاليات النشاط الصيفي، ثم قام كبار الضيوف على رأسهم راعي الحفل الكريم الوجيه نبيل بن عبدالرحمن أجور بتكريم الحلقات المشاركة في النشاط الصيفي لهذا العام والتقاط الصورة التذكارية والجماعية معهم.
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