وشارك‭ ‬توفيق‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬للمهرجان‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬

وقال‭ ‬توفيق‭ ‬مخاطبا‭ ‬الجمهور‭: ‬‮«‬وحشتوني،‭ ‬وحشتني‭ ‬مصر‭ ‬وشعب‭ ‬مصر‭ ‬الحبيب‭.. ‬سنين‭ ‬بعدتنا‭ ‬عن‭ ‬بعض،‭ ‬الكورونا‭ ‬ربنا‭ ‬ميجبهاش‭ ‬تاني‭ ‬يا‭ ‬رب‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬شارك‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬جمهور‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬أغانيه‭ ‬مثل‭ (‬أصحاب‭ ‬السعادة‭) ‬و‭(‬يا‭ ‬عسل‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أخرى‭ ‬قديمة‭ ‬يحفظها‭ ‬الجمهور‭ ‬المصري‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬قلب‭ ‬من‭ ‬بينها‭ (‬تيجي‭ ‬نقسم‭ ‬القمر‭) ‬و‭(‬على‭ ‬كوبري‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭) ‬و‭(‬انزل‭ ‬يا‭ ‬جميل‭ ‬في‭ ‬الساحة‭) ‬و‭(‬إيه‭ ‬العظمة‭ ‬دي‭ ‬كلها‭). ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬قدم‭ ‬فنان‭ ‬الإيقاع‭ ‬سعيد‭ ‬الأرتيست‭ ‬وفرقته‭ ‬وبعض‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬تنويعات‭ ‬موسيقية‭ ‬على‭ ‬الطبلة‭ ‬وآلات‭ ‬أخرى‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجمهور‭ ‬تصفيقا‭ ‬وغناء‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬كورال‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬الموسيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬حلون‭ (‬صوت‭ ‬العاصمة‭) ‬أغنيات‭ ‬لمحمد‭ ‬منير‭ ‬وماجدة‭ ‬الرومي‭. ‬

ويمتد‭ ‬برنامج‭ ‬مهرجان‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬حيث‭ ‬يحيي‭ ‬الموسيقار‭ ‬عمر‭ ‬خيرت‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭. ‬