Monday, 04 September 2023 09:32 GMT

للمرة الأولى.. وليد توفيق يشارك في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة

9/3/2023 7:08:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجل‭ ‬المطرب‭ ‬اللبناني‭ ‬وليد‭ ‬توفيق‭ ‬حضوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬قلعة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬والغناء‭ ‬بالقاهرة‭ ‬أمس‭ ‬بحفل‭ ‬حضره‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬المصري‭ ‬والعربي‭. ‬

وشارك‭ ‬توفيق‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬للمهرجان‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬

وقال‭ ‬توفيق‭ ‬مخاطبا‭ ‬الجمهور‭: ‬‮«‬وحشتوني،‭ ‬وحشتني‭ ‬مصر‭ ‬وشعب‭ ‬مصر‭ ‬الحبيب‭.. ‬سنين‭ ‬بعدتنا‭ ‬عن‭ ‬بعض،‭ ‬الكورونا‭ ‬ربنا‭ ‬ميجبهاش‭ ‬تاني‭ ‬يا‭ ‬رب‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬شارك‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬جمهور‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬أغانيه‭ ‬مثل‭ (‬أصحاب‭ ‬السعادة‭) ‬و‭(‬يا‭ ‬عسل‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أخرى‭ ‬قديمة‭ ‬يحفظها‭ ‬الجمهور‭ ‬المصري‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬قلب‭ ‬من‭ ‬بينها‭ (‬تيجي‭ ‬نقسم‭ ‬القمر‭) ‬و‭(‬على‭ ‬كوبري‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭) ‬و‭(‬انزل‭ ‬يا‭ ‬جميل‭ ‬في‭ ‬الساحة‭) ‬و‭(‬إيه‭ ‬العظمة‭ ‬دي‭ ‬كلها‭). ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬قدم‭ ‬فنان‭ ‬الإيقاع‭ ‬سعيد‭ ‬الأرتيست‭ ‬وفرقته‭ ‬وبعض‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬تنويعات‭ ‬موسيقية‭ ‬على‭ ‬الطبلة‭ ‬وآلات‭ ‬أخرى‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجمهور‭ ‬تصفيقا‭ ‬وغناء‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬كورال‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬الموسيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬حلون‭ (‬صوت‭ ‬العاصمة‭) ‬أغنيات‭ ‬لمحمد‭ ‬منير‭ ‬وماجدة‭ ‬الرومي‭. ‬

ويمتد‭ ‬برنامج‭ ‬مهرجان‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬حيث‭ ‬يحيي‭ ‬الموسيقار‭ ‬عمر‭ ‬خيرت‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭. ‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث