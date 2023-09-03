تتبرع لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز

المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مسنا‭ ‬بحرينيا‭.‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬السيد‭ ‬جارفيلد‭ ‬جونز‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬رياض‭ ‬عبدالعزيز‭.‬