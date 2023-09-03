Monday, 04 September 2023 09:32 GMT

> تتبرع لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية

9/3/2023 7:08:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تبرعاً‭ ‬مالياً‭ ‬لمركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭.‬‮
‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬المجموعة‭ ‬لأداء‭ ‬واجبها‭ ‬الإنساني‭ ‬والوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬كونها‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز
المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مسنا‭ ‬بحرينيا‭.‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬السيد‭ ‬جارفيلد‭ ‬جونز‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬رياض‭ ‬عبدالعزيز‭.‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث