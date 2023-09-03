تتبرع لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة في البحرين، تبرعاً مالياً لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه المساهمة في إطار مساعي المجموعة لأداء واجبها الإنساني والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع كونها جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع.
يشار إلى أن مركز
المحرق للرعاية الاجتماعية يشرف على تقديم وتطوير مختلف أنواع الرعاية والخدمات لأكثر من 60 مسنا بحرينيا.
ويظهر في الصورة من اليسار الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد جارفيلد جونز ونائب المدير العام لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية رياض عبدالعزيز.
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