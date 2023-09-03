هذا‭ ‬وقد‭ ‬استقبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭ ‬المستشار‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬واللاعب‭ ‬سعود‭ ‬صلاح‭ ‬غالي‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬هنغاريا‭ ‬لبدء‭ ‬برنامج‭ ‬الابتعاث‭ ‬الرياضي‭ ‬والدراسي‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬صناعة‭ ‬الأبطال‭.‬

ورحب‭ ‬الكوهجي‭ ‬بوفد‭ ‬اتحاد‭ ‬السباحة‭ ‬واللاعب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الرياضات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬الأولمبية،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اللاعب‭ ‬سعود‭ ‬صلاح‭ ‬غالي‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬إمكانيات‭ ‬متميزة‭ ‬ليقع‭ ‬عليه‭ ‬الاختيار‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬البعثة‭ ‬الدراسية‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واتحاد‭ ‬السباحة‭.‬

وأكد‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬صناعة‭ ‬الأبطال‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬وتطويرها،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تكلل‭ ‬الرحلة‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية‭ ‬للاعب‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬المرجوة‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬والميداليات‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭ ‬المستشار‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لاتحاد‭ ‬السباحة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬السباحين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬صناعة‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬