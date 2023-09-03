تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمداللجنة الأولمبية تبتعث السباح سعود صلاحإلى جامعة هنغاريا للعلوم الرياضية
التاريخ
9/3/2023 7:08:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، واستمرارا لتطبيق برنامج صناعة الأبطال، ابتعثت اللجنة الأولمبية البحرينية السباح سعود صلاح غالي إلى جامعة هنغاريا للعلوم الرياضية لدراسة البكالوريوس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة.
هذا وقد استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية السيد فارس مصطفى الكوهجي كلا من رئيس الاتحاد البحريني للسباحة المستشار د. محمد مجبل والأمين العام للاتحاد السيد أحمد عبدالغفار واللاعب سعود صلاح غالي قبل مغادرة اللاعب إلى هنغاريا لبدء برنامج الابتعاث الرياضي والدراسي ضمن مشروع صناعة الأبطال.
ورحب الكوهجي بوفد اتحاد السباحة واللاعب، مؤكدا حرص اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الاستثمار في اللاعب البحريني وصقل المواهب الناشئة في شتى الرياضات، وبالأخص الأولمبية، من ذلك اللاعب سعود صلاح غالي الذي أظهر إمكانيات متميزة ليقع عليه الاختيار لينضم إلى البعثة الدراسية الرياضية من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية واتحاد السباحة.
وأكد الكوهجي أن اللجنة الأولمبية ماضية في تطبيق برنامج صناعة الأبطال الذي يستهدف التركيز على المواهب وتطويرها، متمنيا أن تكلل الرحلة الدراسية الجامعية للاعب بالتوفيق والنجاح وتحقيق الاستفادة المرجوة لتمثيل البحرين في رياضة السباحة والمنافسة على الألقاب والميداليات.
بدوره أعرب رئيس الاتحاد البحريني للسباحة المستشار د. محمد مجبل عن خالص شكره وتقديره للجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمها لاتحاد السباحة والحرص على تطوير السباحين من خلال برنامج صناعة الأبطال في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد واللجنة الأولمبية.
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