مشاركة بحرينية في رفعات القوة البارالمبية
التاريخ
9/3/2023 7:08:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك كل من الكابتن إيمان حسن المدير الفني باللجنة البارالمبية البحرينية والمدرب والحكم الدولي يعقوب الذوادي في الاجتماع الخاص بالاتحاد الدولي لرياضة رفعات القوة البارالمبية الذي يقام على هامش بطولة العالم لرفعات القوة البارالمبية المقامة في دبي من أجل دعم وتطوير هذه الرياضة، حيث تم خلال الاجتماع عرض ما تم تحديثه في رياضة رفعات القوة البارالمبية وعرض المشاركات الكبرى القادمة ومن ثم مناقشة أهم النقاط الفنية واللوائح والتصنيف وجميع النقاط المستحدثة، بعدها تم تشكيل فرق عمل شاركت فيها جميع الدول المشاركة للتشاور ومناقشة هذه النقاط المهمة وإعطاء الاتحاد الدولي التغذية الراجعة من خبرات الدول في المشاركات السابقة والتعديلات السابقة التي تمت من أجل الاتفاق على تطوير هذه الرياضة للأفضل من قبل جميع الدول المشاركة في الاجتماع. وقد بلغ عدد الدول المشاركة في هذا الاجتماع 33 دولة تمثل لجانها الوطنية.
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