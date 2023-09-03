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اتحــاد اليد يلتقـــي مجــلس إدارة نـادي باربار

9/3/2023 7:08:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬زيارات‭ ‬الأندية،‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‭.‬

وتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬بحضور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬وعضوي‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فهد‭ ‬الخثلان‭ ‬وعلي‭ ‬الجوكم،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وفنيي‭ ‬وإداريي‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬وإسهاماته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬ورفد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬باللاعبين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬للاستماع‭ ‬الى‭ ‬أفكار‭ ‬ومقترحات‭ ‬الأندية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬اللعبة،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬اليه‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬وتواصلها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وترحيبه‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الى‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬يختصر‭ ‬المسافات‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬بأريحية‭ ‬تامة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

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