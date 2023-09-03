اتحــاد اليد يلتقـــي مجــلس إدارة نـادي باربار

اتحــاد اليد يلتقـــي مجــلس إدارة نـادي باربار
التاريخ
9/3/2023 7:08:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى الاتحاد البحريني لكرة اليد بمجلس إدارة نادي باربار ضمن برنامج زيارات الأندية، وتماشياً مع استراتيجية مجلس الإدارة بتعزيز التواصل بين أطراف اللعبة.
وتقدم رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي إسحاقي وفد الاتحاد بحضور أمين السر العام مجدي ميرزا وعضوي مجلس الإدارة فهد الخثلان وعلي الجوكم، ومن جانب نادي باربار السيد علي حسين رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفنيي وإداريي لعبة كرة اليد بالنادي.
وأشاد رئيس اتحاد اليد بالجهود التي يبذلها نادي باربار وإسهاماته في تطوير اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين في جميع الفئات، مؤكداً أن إدارة الاتحاد تحرص على مثل هذه الزيارات للاستماع الى أفكار ومقترحات الأندية فيما يخص اللعبة، وأشار الى أن ما وصلت اليه كرة اليد البحرينية من مكانة لم تكن لتتحقق لولا دعم الأندية وتواصلها الدائم مع الاتحاد.
من جانبه عبر رئيس نادي باربار علي حسن عن تقديره وترحيبه بمثل هذه الزيارات، مقدماً شكره وتقديره الى اتحاد اليد وقال إن هذا التواصل يختصر المسافات ويكون له أثر مباشر في خلق المزيد من التعاون بين الأندية والاتحاد من خلال الاستماع الى وجهات النظر بصورة مباشرة وتبادل الأفكار بأريحية تامة بين الطرفين.
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