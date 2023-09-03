وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬سانا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬وطالب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬يتوجهون‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬14505‭ ‬مدارس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‮»‬‭. ‬ويعيش‭ ‬اليوم‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬أطفالا‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬مدارسهم‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لمساعدة‭ ‬عائلاتهم‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬لقمة‭ ‬العيش‭. ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬تراجعت‭ ‬قدرات‭ ‬المواطنين‭ ‬الشرائية‭ ‬حتى‭ ‬باتوا‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬أبسط‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭. ‬

وطلبت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬السورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التشدد‭ ‬باللباس‭ ‬المدرسي‭ (...) ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬القرطاسية‭ ‬اللازمة‭ ‬للطلاب‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‮»‬‭. ‬وأوضحت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬سانا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يأتي‭ ‬نظراً‭ ‬للظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬وحرصاً‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الأهالي‮»‬‭. ‬وعجت‭ ‬السبت‭ ‬أسواق‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بالتلاميذ‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬لشراء‭ ‬القرطاسية‭. ‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬محمّد،‭ ‬الوالدة‭ ‬لأربعة‭ ‬أطفال‭ ‬يرتادون‭ ‬المدرسة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الأسعار‭ ‬تضاعفت‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تشتر‭ ‬لأطفالها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬اللوازم‭ ‬الأساسية‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬أيام،‭ ‬يتجول‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬أسعد‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬لشراء‭ ‬القرطاسية‭ ‬لتوزيعها‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬تلميذاً‭ ‬يتيماً‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬متبرعين‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬التكلفة‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ ‬وليس‭ ‬بقدرة‭ ‬أي‭ ‬عائلة‭ ‬شراء‮»‬‭ ‬القرطاسية‭. ‬

تعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬للنزاع‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬لا‭ ‬يرتادون‭ ‬المدارس‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬1 , 6‭ ‬مليون‭ ‬غيرهم‭ ‬خطر‭ ‬ترك‭ ‬التعليم‭. ‬وحتى‭ ‬قبل‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬اليونيسف‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬مدارس‭ ‬سوريا‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬وجراء‭ ‬نقص‭ ‬التمويل،‭ ‬فإنها‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬30‭ ‬عاماً‭ ‬لتأهيل‭ ‬كافة‭ ‬المدارس‭ ‬المتضررة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬معارك‭ ‬دامية،‭ ‬تسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬مناطق‭ ‬تتنوع‭ ‬مساحتها‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬محافظات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭. ‬وبدأ‭ ‬الأحد‭ ‬أيضاً‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭).‬