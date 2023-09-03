Monday, 04 September 2023 09:31 GMT

بدء العام الدراسي في مناطق الحكومة السورية على وقع أزمة اقتصادية خانقة

9/3/2023 7:08:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭:) ‬بدأ‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬تلميذ‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عامهم‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬متمادية‭ ‬دفعت‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المادية‭ ‬عن‭ ‬الأهالي‭. ‬وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬أنتج‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭ ‬وأتى‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي،‭ ‬فتضررت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬عشرات‭ ‬المدارس‭ ‬جراء‭ ‬القتال،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭. ‬ولا‭ ‬يرتاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬طفل‭ ‬المدارس‭ ‬اليوم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬سانا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬وطالب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬يتوجهون‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬14505‭ ‬مدارس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‮»‬‭. ‬ويعيش‭ ‬اليوم‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬أطفالا‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬مدارسهم‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لمساعدة‭ ‬عائلاتهم‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬لقمة‭ ‬العيش‭. ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬تراجعت‭ ‬قدرات‭ ‬المواطنين‭ ‬الشرائية‭ ‬حتى‭ ‬باتوا‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬أبسط‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭. ‬

وطلبت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬السورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التشدد‭ ‬باللباس‭ ‬المدرسي‭ (...) ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬القرطاسية‭ ‬اللازمة‭ ‬للطلاب‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‮»‬‭. ‬وأوضحت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬سانا،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يأتي‭ ‬نظراً‭ ‬للظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬وحرصاً‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الأهالي‮»‬‭. ‬وعجت‭ ‬السبت‭ ‬أسواق‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بالتلاميذ‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬لشراء‭ ‬القرطاسية‭. ‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬محمّد،‭ ‬الوالدة‭ ‬لأربعة‭ ‬أطفال‭ ‬يرتادون‭ ‬المدرسة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الأسعار‭ ‬تضاعفت‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تشتر‭ ‬لأطفالها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬اللوازم‭ ‬الأساسية‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬أيام،‭ ‬يتجول‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬أسعد‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬لشراء‭ ‬القرطاسية‭ ‬لتوزيعها‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬تلميذاً‭ ‬يتيماً‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬متبرعين‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬التكلفة‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ ‬وليس‭ ‬بقدرة‭ ‬أي‭ ‬عائلة‭ ‬شراء‮»‬‭ ‬القرطاسية‭. ‬

تعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬للنزاع‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬لا‭ ‬يرتادون‭ ‬المدارس‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬1 , 6‭ ‬مليون‭ ‬غيرهم‭ ‬خطر‭ ‬ترك‭ ‬التعليم‭. ‬وحتى‭ ‬قبل‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬اليونيسف‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬مدارس‭ ‬سوريا‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬وجراء‭ ‬نقص‭ ‬التمويل،‭ ‬فإنها‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬30‭ ‬عاماً‭ ‬لتأهيل‭ ‬كافة‭ ‬المدارس‭ ‬المتضررة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬معارك‭ ‬دامية،‭ ‬تسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬مناطق‭ ‬تتنوع‭ ‬مساحتها‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬محافظات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭. ‬وبدأ‭ ‬الأحد‭ ‬أيضاً‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭).‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث