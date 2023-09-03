Monday, 04 September 2023 09:31 GMT

ثلاثة قتلى و16 جريحا خلال تظاهرات في كركوك

9/3/2023 7:08:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كركوك‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قُتِل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أكراد‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬وأصيب‭ ‬16‭ ‬شخصاً‭ ‬آخرون‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬حين‭ ‬اندلعت‭ ‬صدامات‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬المتعدّدة‭ ‬الاتنيّات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وحيث‭ ‬فرضت‭ ‬السلطات‭ ‬حظرا‭ ‬للتجوّل‭ ‬بعد‭ ‬أيّام‭ ‬عدّة‭ ‬من‭ ‬التوتّر‭. ‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬صحّة‭ ‬كركوك‭ ‬زياد‭ ‬خلف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة‭ ‬أصيبا‭ ‬برصاص‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬والآخَر‭ ‬بالرأس‭. ‬ويبلغ‭ ‬أحد‭ ‬القتلى‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬والآخران‭ ‬37‭ ‬عاماً‭. ‬

ولفت‭ ‬خلف‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجرحى‭ ‬الـ16‭ ‬‮«‬أصيبوا‭ ‬جرّاء‭ ‬التصادم‭ ‬المباشر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬أو‭ ‬بمواد‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬زجاج‭ ‬أو‭ ‬حديد‭ ‬أو‭ ‬حجارة‮»‬،‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭. ‬

وضمّت‭ ‬التظاهرات‭ ‬سكّاناً‭ ‬أكرادا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان،‭ ‬وشهدت‭ ‬صدامات‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬

وانتشرت‭ ‬قوّات‭ ‬الأمن‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وأطلقت‭ ‬عيارات‭ ‬ناريّة‭ ‬تحذيريّة‭ ‬لتفريق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الأكراد‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إحراق‭ ‬مركبات‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬رئيسية‭. ‬

وأكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬توقيف‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬31‭ ‬‮«‬متظاهرا‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬مسلّحين‭. ‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بـ‮«‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‮»‬،‭ ‬متعهّدا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ«محاسبة‭ ‬المقصّرين‭ ‬الذين‭ ‬تثبت‭ ‬إدانتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬وتقديمهم‭ ‬للعدالة‭ ‬لينالوا‭ ‬جزاءهم‭ ‬العادل‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬كركوك‭ ‬توتّرا‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬موضع‭ ‬نزاع‭ ‬تاريخي‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزيّة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وسلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬

ويوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬نظّم‭ ‬محتجّون‭ ‬من‭ ‬المجموعتين‭ ‬العربيّة‭ ‬والتركمانيّة‭ ‬اعتصاما‭ ‬قرب‭ ‬المقرّ‭ ‬العامّ‭ ‬لقوّات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقيّة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬إثر‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‭ ‬السوداني‭ ‬أمر‭ ‬قوّات‭ ‬الأمن‭ ‬بتسليم‭ ‬هذا‭ ‬المقرّ‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شغله‭. ‬وعصر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬احتشد‭ ‬متظاهرون‭ ‬أكراد‭ ‬بدورهم‭ ‬وحاولوا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المقر‭ ‬العام،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كركوك‭. ‬

وأمر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬تجوّل‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬‮«‬والشروع‭ ‬بعمليّات‭ ‬أمنيّة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬لغرض‭ ‬تفتيشها‭ ‬بالشكل‭ ‬الدقيق‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمحافظة‭ ‬كركوك‭ ‬أنّه‭ ‬بعد‭ ‬اتّصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬راكان‭ ‬سعيد‭ ‬الجبوري‭ ‬التريّث‭ ‬في‭ ‬إخلاء‭ ‬مقرّ‭ ‬العمليّات‭ ‬في‭ ‬كركوك‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المتظاهرين‭ ‬قرّروا‭ ‬سحب‭ ‬الخيم‭ ‬وإنهاء‭ ‬اعتصامهم‭ ‬وفتح‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬استمرار‭ ‬الاعتصام‭ ‬الذي‭ ‬نظّمه‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان‭ ‬أمام‭ ‬المقرّ‭ ‬العامّ،‭ ‬فيما‭ ‬احتشد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وحاول‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلّية‭ ‬اللواء‭ ‬كاوا‭ ‬غريب‭ ‬تهدئتهم‭. ‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث