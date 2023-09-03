ثلاثة قتلى و16 جريحا خلال تظاهرات في كركوك

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬صحّة‭ ‬كركوك‭ ‬زياد‭ ‬خلف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة‭ ‬أصيبا‭ ‬برصاص‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬والآخَر‭ ‬بالرأس‭. ‬ويبلغ‭ ‬أحد‭ ‬القتلى‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬والآخران‭ ‬37‭ ‬عاماً‭. ‬

ولفت‭ ‬خلف‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجرحى‭ ‬الـ16‭ ‬‮«‬أصيبوا‭ ‬جرّاء‭ ‬التصادم‭ ‬المباشر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬أو‭ ‬بمواد‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬زجاج‭ ‬أو‭ ‬حديد‭ ‬أو‭ ‬حجارة‮»‬،‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭. ‬

وضمّت‭ ‬التظاهرات‭ ‬سكّاناً‭ ‬أكرادا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان،‭ ‬وشهدت‭ ‬صدامات‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬

وانتشرت‭ ‬قوّات‭ ‬الأمن‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وأطلقت‭ ‬عيارات‭ ‬ناريّة‭ ‬تحذيريّة‭ ‬لتفريق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الأكراد‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إحراق‭ ‬مركبات‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬رئيسية‭. ‬

وأكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬توقيف‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬31‭ ‬‮«‬متظاهرا‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬مسلّحين‭. ‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بـ‮«‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‮»‬،‭ ‬متعهّدا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ«محاسبة‭ ‬المقصّرين‭ ‬الذين‭ ‬تثبت‭ ‬إدانتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬وتقديمهم‭ ‬للعدالة‭ ‬لينالوا‭ ‬جزاءهم‭ ‬العادل‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬كركوك‭ ‬توتّرا‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬موضع‭ ‬نزاع‭ ‬تاريخي‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزيّة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وسلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬

ويوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬نظّم‭ ‬محتجّون‭ ‬من‭ ‬المجموعتين‭ ‬العربيّة‭ ‬والتركمانيّة‭ ‬اعتصاما‭ ‬قرب‭ ‬المقرّ‭ ‬العامّ‭ ‬لقوّات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقيّة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬إثر‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‭ ‬السوداني‭ ‬أمر‭ ‬قوّات‭ ‬الأمن‭ ‬بتسليم‭ ‬هذا‭ ‬المقرّ‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شغله‭. ‬وعصر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬احتشد‭ ‬متظاهرون‭ ‬أكراد‭ ‬بدورهم‭ ‬وحاولوا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المقر‭ ‬العام،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كركوك‭. ‬

وأمر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬تجوّل‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬‮«‬والشروع‭ ‬بعمليّات‭ ‬أمنيّة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬لغرض‭ ‬تفتيشها‭ ‬بالشكل‭ ‬الدقيق‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمحافظة‭ ‬كركوك‭ ‬أنّه‭ ‬بعد‭ ‬اتّصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬راكان‭ ‬سعيد‭ ‬الجبوري‭ ‬التريّث‭ ‬في‭ ‬إخلاء‭ ‬مقرّ‭ ‬العمليّات‭ ‬في‭ ‬كركوك‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المتظاهرين‭ ‬قرّروا‭ ‬سحب‭ ‬الخيم‭ ‬وإنهاء‭ ‬اعتصامهم‭ ‬وفتح‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬استمرار‭ ‬الاعتصام‭ ‬الذي‭ ‬نظّمه‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان‭ ‬أمام‭ ‬المقرّ‭ ‬العامّ،‭ ‬فيما‭ ‬احتشد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وحاول‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلّية‭ ‬اللواء‭ ‬كاوا‭ ‬غريب‭ ‬تهدئتهم‭. ‬