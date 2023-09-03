أول مشغل يوفر ميزة التفعيل الفوري في تطبيقه

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرحت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، تجربة رقمية متكاملة لتسهيل عملية انضمام الزبائن الجدد عبر تطبيق بتلكو. ولأول مرة في البحرين، يمكن لزبائن الموبايل الآن الحصول على خدمة جديدة بشكل كلي عن بعد، بما في ذلك قراءة بصمة الإصبع التي ستتم رقميًا من خلال التطبيق. وتتيح هذه الميزة الجديدة للزبائن تفعيل خدمة بتلكو للدفع الشهري ومسبق الدفع وخدمة الموبايل برودباند، وذلك من خلال الحصول على شريحة إلكترونية في غضون دقيقة واحدة.
إن الطلب على الخدمات الرقمية في مختلف المجالات في تزايد مستمر، وتأتي خاصية التفعيل الفوري من بتلكو كـحل رقمي متميز، والذي سيحدث نقلة نوعية في طريقة ضم الزبائن وتوفير عملية مصادقة سلسة وفورية، ما يوفر الوقت على الزبون ويغنيه عن الانتظار للحصول على الشريحة التقليدية، ويتيح للزبائن الحصول على شريحة إلكترونية خاصة بهم في دقيقة واحدة فقط من خلال اتباع الخطوات السهلة الموجودة على تطبيق بتلكو.
بدأت الشرائح الإلكترونية بأخذ مكانة الشرائح الفعلية، التي تتيح لك إمكانية تفعيل خطة بيانات الموبايل عوضًا عن إدخال شريحة فعلية في الجهاز. يمكن للزبائن الآن مع بتلكو الحصول على شريحة إلكترونية خاصة بهم بسهولة، وتفعيل ما يصل إلى 3 أرقام موبايل جديدة تحت هوية شخصية واحدة شهريًا.
وقالت أسيل مطر مدير عام قطاع المستهلكين في شركة بتلكو: «يسعدنا أن نقدم ميزة التفعيل الفوري في تطبيقنا، التي تمثل قفزة كبيرة في الارتقاء بتجربة الزبائن. ويسعدنا أن بإمكانهم الآن تفعيل خط هاتف محمول جديد بسهولة، بالإضافة إلى الحصول على شريحة إلكترونية خاصة بهم بأسرع طريقة ممكنة».
وأضافت قائلة: «ميزة بتلكو الجديدة تستخدم قوة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مستخدم آمنة وموثوقة وسلسة، ونحن فخورون بكوننا أول شركة اتصالات في السوق تقدم هذه الخدمة».
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