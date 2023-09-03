أول مشغل يوفر ميزة التفعيل الفوري في تطبيقه

إن‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مستمر،‭ ‬وتأتي‭ ‬خاصية‭ ‬التفعيل‭ ‬الفوري‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬كـحل‭ ‬رقمي‭ ‬متميز،‭ ‬والذي‭ ‬سيحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬ضم‭ ‬الزبائن‭ ‬وتوفير‭ ‬عملية‭ ‬مصادقة‭ ‬سلسة‭ ‬وفورية،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬الزبون‭ ‬ويغنيه‭ ‬عن‭ ‬الانتظار‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشريحة‭ ‬التقليدية،‭ ‬ويتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬الخطوات‭ ‬السهلة‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬بتلكو‭.‬

بدأت‭ ‬الشرائح‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأخذ‭ ‬مكانة‭ ‬الشرائح‭ ‬الفعلية،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لك‭ ‬إمكانية‭ ‬تفعيل‭ ‬خطة‭ ‬بيانات‭ ‬الموبايل‭ ‬عوضًا‭ ‬عن‭ ‬إدخال‭ ‬شريحة‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭. ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬بتلكو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬بسهولة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أرقام‭ ‬موبايل‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬هوية‭ ‬شخصية‭ ‬واحدة‭ ‬شهريًا‭.‬

وقالت‭ ‬أسيل‭ ‬مطر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬قطاع‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬ميزة‭ ‬التفعيل‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬تطبيقنا،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬قفزة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬الزبائن‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬الآن‭ ‬تفعيل‭ ‬خط‭ ‬هاتف‭ ‬محمول‭ ‬جديد‭ ‬بسهولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬بأسرع‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ميزة‭ ‬بتلكو‭ ‬الجديدة‭ ‬تستخدم‭ ‬قوة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مستخدم‭ ‬آمنة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وسلسة،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بكوننا‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‮»‬‭.‬