Monday, 04 September 2023 09:31 GMT

توفير خدمات الحراسة الأمنية لديوان وزارة الصحة مدة سنتين

9/3/2023 7:08:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬لمبنى‭ ‬ديوان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمبنى‭ ‬ديوان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والعدد‭ ‬المطلوب‭ ‬توفيره‭ ‬عدد‭ ‬1‭ ‬مشرف‭ ‬أمن‭ ‬و6‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬تشمل‭ ‬العطل‭ ‬الرسمية‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد‭ ‬24‭ ‬شهرا‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬مزايدة‭ ‬لاستثمار‭ ‬أرضين‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمزايدة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتم‭ ‬طرح‭ ‬المزايدة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬ودعما‭ ‬لمبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ورغبةً‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬للأندية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬للقيام‭ ‬بأنشطتها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنمائية‭ ‬العامة،‭ ‬وترغب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروضهم‭ ‬في‭ ‬مزايدة‭ ‬استثمار‭ ‬أرضين‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭.‬

وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصات‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬

وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العطاء،‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ (‬باستثناء‭ ‬المناقصات‭ ‬على‭ ‬مظروفين‭). ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شيك‭ ‬مصدق‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬ضمان‭ ‬بنكي‭ ‬أو‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬نقداً‭ (‬أو‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭) ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬الآتية‭: ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشتملة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬موضوع‭ ‬المناقصة‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطتها‭. ‬وأن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لإثبات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة،‭ ‬وتعطى‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالغة‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أفضليه‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬المالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬عطاءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمناقصة‭ (‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭) ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وللمساعدة‭ ‬يرجى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭.‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث