توفير خدمات الحراسة الأمنية لديوان وزارة الصحة مدة سنتين

توفير خدمات الحراسة الأمنية لديوان وزارة الصحة مدة سنتين
التاريخ
9/3/2023 7:08:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
طرحت وزارة الصحة في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لتوفير خدمات الحراسة الأمنية لمبنى ديوان وزارة الصحة مدة سنتين، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 24 أكتوبر 2023، على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب وزارة الصحة بطرح مناقصة عامة لتوفير خدمات الحراسة الأمنية بمبنى ديوان وزارة الصحة، والعدد المطلوب توفيره عدد 1 مشرف أمن و6 حراس أمن للعمل على مدار الساعة مدة 7 أيام عمل تشمل العطل الرسمية حيث ستكون فترة التعاقد 24 شهرا.
كما طرحت الهيئة العامة للرياضة مزايدة لاستثمار أرضين بنادي الاتحاد الثقافي والرياضي مدة 20 سنة، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمزايدة حتى تاريخ 27 سبتمبر 2023، على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتم طرح المزايدة انطلاقا من رؤية البحرين 2030 ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تنتهجه الهيئة العامة للرياضة، ورغبةً في إيجاد موارد مالية للأندية تلبي احتياجاتها المتزايدة للقيام بأنشطتها على الوجه الأكمل، وذلك عن طريق فتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الإنمائية العامة، وترغب الهيئة العامة للرياضة في دعوة المستثمرين إلى تقديم عروضهم في مزايدة استثمار أرضين بنادي الاتحاد الثقافي والرياضي.
وعلى الراغبين في المشاركة في هذه المناقصات ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة شراء وثائق المناقصة إلكترونيا من خلال نظام المناقصات الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات.
وعلى مقدمي العطاءات إرفاق مبلغ الضمان الابتدائي المشار إليه أو بنسبة 1 % من قيمة العطاء، أيهما أقل، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمان الابتدائي عن 100 دينار بحريني، (باستثناء المناقصات على مظروفين). ويتم تقديم الضمان الابتدائي على شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان بنكي أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً (أو بحسب ما هو منصوص عليه في وثائق المناقصة) على ان يكون ساري المفعول طوال المدة المحددة. كما يجب مراعاة الشروط الآتية: أن ترفق نسخة صالحة السريان من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة ضمن أنشطتها. وأن ترفق نسخة صالحة السريان من شهادة صادرة من وزارة العمل لإثبات نسبة البحرنة، وتعطى المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضليه بنسبة 10 % في مرحلة التقييم المالي، على أن تقدم هذه المؤسسات ضمن عطاءاتها المقدمة للمناقصة (شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ويجب على الموردين غير المسجلين في نظام المناقصات الإلكتروني بمجلس المناقصات والمزايدات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني، وللمساعدة يرجى التواصل مع المعنيين بمجلس المناقصات والمزايدات عبر البريد الإلكتروني.
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