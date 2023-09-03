توفير خدمات الحراسة الأمنية لديوان وزارة الصحة مدة سنتين

طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬لمبنى‭ ‬ديوان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمبنى‭ ‬ديوان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والعدد‭ ‬المطلوب‭ ‬توفيره‭ ‬عدد‭ ‬1‭ ‬مشرف‭ ‬أمن‭ ‬و6‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬تشمل‭ ‬العطل‭ ‬الرسمية‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد‭ ‬24‭ ‬شهرا‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬مزايدة‭ ‬لاستثمار‭ ‬أرضين‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمزايدة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتم‭ ‬طرح‭ ‬المزايدة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬ودعما‭ ‬لمبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ورغبةً‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬للأندية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬للقيام‭ ‬بأنشطتها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنمائية‭ ‬العامة،‭ ‬وترغب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروضهم‭ ‬في‭ ‬مزايدة‭ ‬استثمار‭ ‬أرضين‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭.‬

وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصات‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬

وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العطاء،‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ (‬باستثناء‭ ‬المناقصات‭ ‬على‭ ‬مظروفين‭). ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شيك‭ ‬مصدق‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬ضمان‭ ‬بنكي‭ ‬أو‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬نقداً‭ (‬أو‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭) ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬الآتية‭: ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشتملة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬موضوع‭ ‬المناقصة‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطتها‭. ‬وأن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لإثبات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة،‭ ‬وتعطى‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالغة‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أفضليه‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬المالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬عطاءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمناقصة‭ (‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭) ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وللمساعدة‭ ‬يرجى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭.‬