وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬المطروحة‭ ‬سجلت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬88‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ81‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬المجلس‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سجلت‭ ‬المناقصات‭ ‬المحدودة‭ ‬انخفاضا‭ ‬ايجابياً‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬10‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المناقصات‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ14‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وانخفضت‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬أيضاً‭ ‬نسبة‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة‭ ‬بأسلوب‭ ‬التعاقد‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬4‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬لتبلغ‭ ‬1‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬متجاوزة‭ ‬بذلك‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعاقد‭ ‬المباشر‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمؤشر‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إليه‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬مستدامة‭ ‬للشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬سرعة‭ ‬استجابته‭ ‬للطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إليه‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬93‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬يوماً‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬بنسبة‭ ‬25 ‭%‬ ،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬إرسائها‭ ‬نهجا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬لهذا‭ ‬المؤشر‭ ‬المهم‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬الموضوعة‭.‬

وأكد‭ ‬التزام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬بتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المؤسسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجال‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬الارتكاز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة،‭ ‬بهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭.‬