Monday, 04 September 2023 09:31 GMT

> يسجل نتائج إيجابية.. العلوي: ارتفاع نسبة المناقصات العامة إلى 88.4% خلال النصف الأول

9/3/2023 7:08:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬للأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬عمليات‭ ‬المجلس‭ ‬تسجيل‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬وتراجع‭ ‬المناقصات‭ ‬المحدودة‭ ‬والتعاقدات‭ ‬المباشرة‭ ‬المطروحة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يُكرسها‭ ‬المجلس‭ ‬لترجمة‭ ‬تطلعات‭ ‬الحكومة‭ ‬لدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬المطروحة‭ ‬سجلت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬88‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ81‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬المجلس‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سجلت‭ ‬المناقصات‭ ‬المحدودة‭ ‬انخفاضا‭ ‬ايجابياً‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬10‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المناقصات‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ14‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وانخفضت‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬أيضاً‭ ‬نسبة‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة‭ ‬بأسلوب‭ ‬التعاقد‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬4‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬لتبلغ‭ ‬1‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬متجاوزة‭ ‬بذلك‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعاقد‭ ‬المباشر‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمؤشر‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إليه‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬مستدامة‭ ‬للشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬سرعة‭ ‬استجابته‭ ‬للطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إليه‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬93‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬يوماً‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬بنسبة‭ ‬25 ‭%‬ ،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬إرسائها‭ ‬نهجا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬لهذا‭ ‬المؤشر‭ ‬المهم‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬الموضوعة‭.‬

وأكد‭ ‬التزام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬بتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المؤسسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجال‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬الارتكاز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة،‭ ‬بهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭.‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث