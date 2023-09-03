وصرح‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬أصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬أدائهم‭ ‬المهني‭ ‬والوظيفي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬ماضية‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالة‭ ‬المسجد‭ ‬والعناية‭ ‬بأصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬الدينية‭ ‬لأداء‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الدورات،‭ ‬لما‭ ‬تشكله‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬دافع‭ ‬وزاد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالة‭ ‬المسجد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة‭.‬