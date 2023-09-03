الأوقاف السنية تختم الدورة التدريبية لأصحاب الوظائف الدينية
التاريخ
9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت إدارة الأوقاف السنية الدورة التدريبية المخصصة لأصحاب الوظائف الدينية من المؤذنين والأئمة والخطباء التي أقيمت في نهاية هذا الأسبوع.
وصرح الشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بأن هذه الدورة تأتي ضمن خطة مجلس الأوقاف السنية في سبيل تطوير أصحاب الوظائف الدينية في أدائهم المهني والوظيفي، مضيفاً أن الإدارة ماضية قدمًا في تحقيق رسالة المسجد والعناية بأصحاب الوظائف الدينية لأداء دورهم في المجتمع.
وقد أشاد المشاركون بأهمية هذه الدورات، لما تشكله لهم من دافع وزاد كبير في أداء رسالة المسجد في ظل التحديات المعاصرة.
MENAFN03092023000055011008ID1107001425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.