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الأوقاف السنية تختم الدورة التدريبية لأصحاب الوظائف الدينية

9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬الدينية‭ ‬من‭ ‬المؤذنين‭ ‬والأئمة‭ ‬والخطباء‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وصرح‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬أصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬أدائهم‭ ‬المهني‭ ‬والوظيفي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬ماضية‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالة‭ ‬المسجد‭ ‬والعناية‭ ‬بأصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬الدينية‭ ‬لأداء‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الدورات،‭ ‬لما‭ ‬تشكله‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬دافع‭ ‬وزاد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالة‭ ‬المسجد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة‭.‬

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