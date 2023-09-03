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محافظ الجنوبية: تعزيز التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ احتياجات الأهالي في شتى المجالات

9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بمقر‭ ‬المحافظة،‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬سعياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬باحتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والعقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالمسؤولين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬والتطلعات‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬والمباشر‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمستدامة‭ ‬للمحافظة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬للمناسبات‭ ‬القادمة‭ ‬بالمتابعة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المحافظة‭ ‬كحلقة‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬الأهالي‭ ‬وبين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لإيصال‭ ‬المقترحات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الصورة‭ ‬التنموية‭ ‬الرائدة‭ ‬للمحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬لمناقشة‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

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