وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالمسؤولين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬والتطلعات‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬والمباشر‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمستدامة‭ ‬للمحافظة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬للمناسبات‭ ‬القادمة‭ ‬بالمتابعة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المحافظة‭ ‬كحلقة‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬الأهالي‭ ‬وبين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لإيصال‭ ‬المقترحات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الصورة‭ ‬التنموية‭ ‬الرائدة‭ ‬للمحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬لمناقشة‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬