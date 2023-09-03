محافظ الجنوبية: تعزيز التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ احتياجات الأهالي في شتى المجالات
التاريخ
9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بمقر المحافظة، عيسى عبدالرحمن السيسي البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون سعياً للارتقاء باحتياجات الأهالي والحرص على تنفيذها بجودة عالية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، والعقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع الغربي.
وفي مستهل اللقاء رحب سمو المحافظ بالمسؤولين، مؤكداً سموه حرص المحافظة على تنفيذ احتياجات الأهالي في شتى المجالات، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما من شأنه تحقيق المزيد من الانجازات والتطلعات.
كما أكد سمو المحافظ على دور التواصل الدائم والمباشر مع المسؤولين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتلبية مختلف متطلبات الأهالي بما يخدم التطلعات المستقبلية والمستدامة للمحافظة، منوهاً سموه على الحرص للمناسبات القادمة بالمتابعة مع الجهات المعنية، وتعزيز دور المحافظة كحلقة الوصل بين الأهالي وبين الجهات المعنية لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق الصورة التنموية الرائدة للمحافظة.
وفي ختام اللقاء، أشاد الحضور بالدور الفاعل الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، من خلال التواصل المباشر لمناقشة احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء.
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