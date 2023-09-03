نائب الملك ولي العهد: علاقات متجذرة بين البحرين وباكستان

نائب الملك ولي العهد: علاقات متجذرة بين البحرين وباكستان
التاريخ
9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ما يربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة من علاقاتٍ متجذرة شهدت خلال مسيرتها الممتدة نموًا وتطورًا مستمرًا على كافة الأصعدة، لافتاً سموه إلى الحرص المتبادل على تنمية هذه العلاقات والدفع قدمًا بكافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس في قصر الرفاع، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وفيصل بن حمد المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث نوّه سموه بالجهود التي بذلها السفير في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، والعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من حرصٍ واهتمام مستمر لتطوير العلاقات الثنائية، والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
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