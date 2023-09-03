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نائب الملك ولي العهد: علاقات متجذرة بين البحرين وباكستان

9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقاتٍ‭ ‬متجذرة‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الممتدة‭ ‬نموًا‭ ‬وتطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬والدفع‭ ‬قدمًا‭ ‬بكافة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفيصل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬أيوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬مستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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