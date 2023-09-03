الأمين العام للتظلمات: حريصون على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات
التاريخ
9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات في مكتبها أمس السفيرة باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور الشيخ محمد بن علي آل خليفة مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير بالأمانة.
وفي مستهل اللقاء رحبت الأمين العام للتظلمات بالسفيرة الإيطالية، وأكدت لها حرص الأمانة العامة للتظلمات على مد جسور التواصل الهادف مع الجهات ذات الاهتمام بعملها، منها البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البحرين للدول الصديقة.
واستعرضت غادة حميد حبيب مع السفيرة الإيطالية مجالات التعاون المشترك، وسبل تبادل الخبرات مع الأجهزة الإيطالية الشبيهة، ضمن برامج التعاون الدولي والتطوير المتبعة في الأمانة، كما تطرقت الأمين العام للتظلمات خلال اللقاء إلى أهم جهود وأنشطة الأمانة في الفترة الأخيرة ولا سيما ما يتعلق بمتابعة أوضاع النزلاء والتحقق من الخدمات والرعاية التي يتلقونها ودعم خطط ومشروعات وزارة الداخلية في مجال تطوير الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المستقلة مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
MENAFN03092023000055011008ID1107001422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.