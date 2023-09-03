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الأمين العام للتظلمات: حريصون على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات

9/3/2023 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬أمس‭ ‬السفيرة‭ ‬باولا‭ ‬أمادي‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والتطوير‭ ‬بالأمانة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحبت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬بالسفيرة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وأكدت‭ ‬لها‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬الهادف‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬بعملها،‭ ‬منها‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للدول‭ ‬الصديقة‭.‬

واستعرضت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬مع‭ ‬السفيرة‭ ‬الإيطالية‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإيطالية‭ ‬الشبيهة،‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والتطوير‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬الأمانة،‭ ‬كما‭ ‬تطرقت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬جهود‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأمانة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتابعة‭ ‬أوضاع‭ ‬النزلاء‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يتلقونها‭ ‬ودعم‭ ‬خطط‭ ‬ومشروعات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والحبس‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬مثل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭.‬

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