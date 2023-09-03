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وزير الكهرباء: المشاريع الطلابية تكرس مفهوم الإبداع وتعكس الوعي بشأن الطاقة المستدامة

9/3/2023 7:08:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار،‭ ‬منوهًا‭ ‬بدور‭ ‬المشاريع‭ ‬الطلابية‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مفهوم‭ ‬الإبداع‭ ‬وترجمة‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬تطبيقي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬الطالبتين‭ ‬هيا‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وفاطمة‭ ‬محمد‭ ‬تقي،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬أم‭ ‬سلمة‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬واللتين‭ ‬قامتا‭ ‬بصناعة‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬الطاقة‭ ‬المائية‭ ‬المتجددة‮»‬،‭ ‬وحصل‭ ‬مشروعهما‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬ابتكار‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬الطالبتان‭ ‬فكرة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفائز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بريّ‭ ‬المزروعات‭ ‬باستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الطلابية‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬المقررات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة،‭ ‬ودور‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تركيز‭ ‬المشاريع‭ ‬الطلابية‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬يعكس‭ ‬تنامي‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬أهميتها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الاجيال‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وتقدمت‭ ‬الطالبتان‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للوزير‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومتابعته‭ ‬للمشاريع‭ ‬الشابة،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬حافزًا‭ ‬للإبداع‭ ‬ولبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭.‬

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