وزير الكهرباء: المشاريع الطلابية تكرس مفهوم الإبداع وتعكس الوعي بشأن الطاقة المستدامة
التاريخ
9/3/2023 7:08:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، من خلال تشجيع الكوادر الشابة وصقل مهاراتهم في مجال الابتكار، منوهًا بدور المشاريع الطلابية في تكريس مفهوم الإبداع وترجمة المناهج الدراسية إلى واقع تطبيقي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى استقباله الطالبتين هيا آل خليفة، وفاطمة محمد تقي، من مدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات، واللتين قامتا بصناعة جهاز «الطاقة المائية المتجددة»، وحصل مشروعهما على المركز الثالث في معرض «مشروع ابتكار مستدام»، وقد استعرضت الطالبتان فكرة الجهاز الفائز الذي يقوم بريّ المزروعات باستخدام الطاقة الشمسية، حيث أشاد بالكفاءات الطلابية الوطنية القادرة على توظيف المقررات العلمية في مشاريع مبتكرة، ودور تلك المشاريع في زيادة الوعي بشأن أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وقال إن تركيز المشاريع الطلابية على مفهوم التنمية المستدامة يعكس تنامي الوعي بشأن أهميتها ودورها في تلبية احتياجات الاجيال وانعكاساتها على مختلف جوانب الحياة بما فيها الاقتصادية.
وتقدمت الطالبتان بخالص الشكر والامتنان للوزير على دعمه ومتابعته للمشاريع الشابة، ما يعد حافزًا للإبداع ولبذل المزيد من العطاء.
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